Vojvoda tem 100% de aproveitamento em finais pelo Fortaleza; veja jogos

Faltando duas semanas para a grande decisão da Copa Sul-Americana de 2023, o Fortaleza tem um aspecto positivo para se apegar na luta pelo inédito título continental. O treinador argentino Juan Pablo Vojvoda tem 100% de aproveitamento em finais pelo clube. Até o momento, quatro decisões foram disputadas e quatro conquistas de títulos ficaram no Pici.

No comando do Leão, Vojvoda é tricampeão cearense e campeão da Copa do Nordeste de 2022. Relembre as conquistas:

CEARENSE 2021

Legenda: Fortaleza tricampeão cearense 2021 Foto: Fabiane de Paula/SVM

Vojvoda chegou ao Fortaleza em maio de 2021 e, 14 dias depois, conquistou o seu primeiro título como treinador de futebol profissional. O argentino levou o Tricolor ao tricampeonato estadual de forma invicta, conquistando o troféu após o empate sem gols na final contra o Ceará.

COPA DO NORDESTE 2022

Legenda: Jogadores do Fortaleza levantando a taça da Copa do Nordeste 2022 Foto: Kid Junior/SVM

Em 2022, o Leão foi bicampeão regional e, mais uma vez sob o comando de Vojvoda, a taça veio de forma invicta. Na grande final, o Tricolor venceu o Sport por 2 a 1 no placar agregado, depois de empatar por 1 a 1 no jogo de ida e vencer por 1 a 0 no Castelão, em um jogo marcado por uma forte chuva e queda de energia no e

CEARENSE 2022

Legenda: Em 2022, Fortaleza venceu Copa do Nordeste e Campeonato Cearense Foto: Fabiane de Paula/SVM

Também em 2022, Vojvoda chegou à sua terceira final no comando do Fortaleza. Novamente, o argentino conquistou o título do estadual sem perder nenhuma partida. O tetracampeonato leonino (bicampeonato do treinador) foi conquistado sobre o Caucaia, após uma goleada de 4 a 0 na partida decisiva.

CEARENSE 2023

Legenda: O Fortaleza se sagrou pentacampeão cearense em 2023 Foto: Thiago Gadelha / SVM

A quarta decisão do argentino talvez tenha sido a mais marcante até agora. A conquista do pentacampeonato tricolor veio depois de uma vitória e um empate contra o Ceará, após sair perdendo por 2 a 0.

EXPECTATIVA DE TÍTULO INÉDITO

A final da Sul-Americana é a quinta final alcançada por Vojvoda no comando do Fortaleza. O jogo está cercado de expectativa por parte dos tricolores já que é a primeira disputa de título continental do clube. Em caso de vitória, algo que o argentino está acostumando quando se trata de final, o Leão se tornará o primeiro time do Nordeste a ser campeão de um torneio chancelado pela Conmebol.

A partida contra a LDU, do Equador, acontece no próximo dia 28 de outubro, às 17h, no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai.