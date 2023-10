Conmebol define uniformes que serão utilizados por Fortaleza e LDU na final da Sula; veja detalhes

A Conmebol definiu quais serão os uniformes utilizados por Fortaleza e LDU na final da Copa Sul-Americana de 2023, no dia 28 de outubro, às 17h, no Estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai.

Por ter melhor campanha, o Leão jogará como mandante e usará seu uniforme tradicional, com a camisa tricolor e calção e meião azul. O goleiro João Ricardo, que deve ser o titular na partida, atuará de amarelo. Já a LDU jogará totalmente de branco, com os goleiros vestindo verde.

Legenda: Uniformes de Fortaleza e LDU para a final da Copa Sul-Americana. Foto: Divulgação / Conmebol

A equipe de arbitragem, responsável por conduzir o confronto, estará vestida totalmente de preto.