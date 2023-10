Paz revela tentativa de ampliar oferta de voos para final da Sula e financiar ônibus para torcedores

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, publicou um vídeo em seu perfil oficial na rede social Instagram onde revela aos torcedores do Tricolor a tentativa de ampliação da oferta de voos para o Uruguai, onde o Leão decide a Copa Sul-Americana no dia 28 de outubro.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza Nós temos tentado conversar com as companhias aéreas, até com a ajuda da Conmebol, para ampliar a oferta de voos. Não é uma operação fácil, são voos internacionais, depende de malha aérea, de autorização da Infraero, então não é algo tão simples de operacionalizar, mas há tentativa de que isso possa ser feito para aumentar a oferta de voos para a nossa torcida para o jogo na final da Sul-Americana.

A final entre Fortaleza e LDU, do Equador, acontecerá no Estádio Domingo Burgeño, em Maldonado, no Uruguai. O presidente expressou que não se preocupa em relação à venda de ingressos para a decisão, que ainda não foi iniciada.

"A quantidade que deve ser disponibilizada para nossa torcida deve ser maior do que a quantidade de torcedores que vão. Lógico que o nosso intuito é o máximo de torcedores do Fortaleza. Estou vendo a mobilização de muita gente. É aguardar mais um pouquinho a Conmebol publicar o valor dos ingressos, a forma de vendas", disse Paz.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza Estamos estudando uma parceria com alguns patrocinadores para o financiamento de alguns ônibus, ajudar as pessoas que não tem condição de ir de avião. Não que a gente vá financiar tudo isso, é talvez um valor menor, simbólico, as pessoas possam pagar e estudar um critério para sócios-torcedores, para a gente poder também proporcionar isso junto com patrocinadores, mais torcedores nossos irem para o jogo.

O Fortaleza enfrenta o América-MG neste domingo (8) pela Série A do Brasileirão. Até a decisão contra a LDU serão quatro rodadas do Campeonato Brasileiro.