Marcelo Paz fala sobre ingressos para a final da Sul-Americana: 'Acredito em preços acessíveis'

Faltando pouco mais de duas semanas para a grande decisão da Copa Sul-Americana de 2023, entre Fortaleza e LDU, do Equador, o torcedor tricolor que está se programando para ir ao Uruguai, local da partida, ainda vive uma incerteza quanto aos ingressos para o jogo decisivo da competição. Isso, porque, até o momento, a Conmebol, organizadora da competição, ainda não deu pistas sobre a comercialização dos bilhetes. No entanto, em entrevista ao Diário do Nordeste, Marcelo Paz, presidente do Leão, afirmou que o clube já está definindo a questão das vendas com a entidade máxima do futebol sul-americano.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "É um assunto que não tem como fugir dele. Naturalmente, eu penso todos os dias, sobre essa final, nos mais diversos aspectos. Eu não penso só no jogo em si, que é o mais importante, mas penso também na logística, na angústia que o torcedor está sobre a questão de ingressos. Eu vou até aproveitar para falar um pouco sobre isso. A gente está definindo com a Conmebol a venda dos ingressos. Acredito que vai ter ingresso para todo mundo, na quantidade que foi disponibilizada. Muito em breve, os ingressos estarão à disposição no site da Conmebol com preços que eu acredito serem acessíveis".

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "No dia 19, estarei na Conmebol, em uma reunião sobre tratativas para o jogo da final convocada pelo presidente Alejandro. O presidente da LDU também estará presente, assim como o presidente da CBF, Ednaldo, e o da Federação Equatoriana de Futebol", completou Paz.

De acordo com informações extraoficiais do jornalista Marcel Rizzo, a Conmebol vai disponibilizar 5.500 ingressos para cada clube envolvido na final, o que totaliza 11 mil ingressos. Os outros 10 mil restantes, que completam a carga liberada para a partida, serão destinados à autoridades, parceiros comerciais da entidade e público em geral. A tendência é que os bilhetes custem abaixo de R$ 260,00 (valor dos ingressos para os torcedores dos times envolvidos na final da Libertadores), já que na Sul-Americana, eles são vendidos por um preço inferior aos comercializados para a final da Libertadores.

LOGÍSTICA DA DELEGAÇÃO

Antes de enfrentar a LDU na grande final continental, o Fortaleza ainda terá três jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro. O último deles será no dia 24, às 19h, contra o Botafogo, líder da Série A, na Arena Castelão. De acordo com o presidente Marcelo Paz, em virtude de uma determinação da Conmebol, o Leão deve seguir viagem para o Uruguai já no dia seguinte.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "A nossa ideia é ir dia 25, a delegação do Fortaleza. Nós temos que chegar no dia 25, no máximo, até às 20h, em Maldonado/Punta del Este. Isso é obrigação, a Conmebol impõe isso às duas equipes. Devemos sair dia 25 por volta das 12h ou 13h. A volta ainda não está definida, se logo após o jogo ou apenas no domingo", comentou.

Veja também