Fortaleza fará mais jogos que a LDU antes da Final da Sul-Americana; veja comparativo

O Fortaleza enfrentará a LDU no dia 28, às 17 horas, no Estádio Domingos Burgueño, em Maldonado, no Uruguai, pela Final da Copa Sul-Americana. As duas equipes, seguem firmes em seus campeonatos nacionais, com o Leão em 6º na Série A do Brasileiro e os Albos em 3º no Campeonato Equatoriano.

No último fim de semana, logo após conquistarem vagas da decisão, os dois clubes entraram em campo: o Leão venceu o América/MG por 3 a 2 no Castelão no domingo, enquanto os Merengues empataram sem gols com o Delfín, fora de casa.

Até a decisão no dia 28, os dois clube terão calendários distintos. O Fortaleza ainda fará 3 partidas antes da finalíssima, enquanto a LDU só jogaria uma vez. Pela tabela, o time cearense jogará 4 dias antes da decisão, enquanto a equipe equatoriana atuará 6 dias antes.

Portanto, o Tricolor de Aço terá que fazer uma gestão de grupo e 'minutagem' bem feita até a final, por ter um calendário mais apertado.

Veja jogos do Leão

18/10 - 21h30 - Vasco x Fortaleza

21/10 - 18h30 - Bahia x Fortaleza

24/10 - 19h00 - Fortaleza x Botafogo

Veja jogo da LDU

22/10 - 20h00 - LDU x Emelec