Retrospecto do Fortaleza após pausas para Datas-Fifa é positivo; veja números

Vem aí mais uma Data-Fifa e mais um período sem jogos para o Fortaleza. Ao todo, desde a última partida, o Tricolor do Pici terá 10 dias até entrar em campo novamente. A pausa é vista de forma positiva, já que o time de Juan Pablo Vojvoda mostrou que costuma aproveitar muito bem essas folgas no calendário. Para se ter uma ideia, após a última data reservada para jogos entre seleções nacionais, que ocorreu no início de setembro, o Leão realizou seis jogos e não perdeu nenhum.

A última derrota ocorreu no dia 3 de setembro, contra o Fluminense, pela 22ª rodada da Série A. Depois disso, invencibilidade no período. Foram seis jogos, entre Brasileirão Série A e Copa Sul-Americana, com quatro vitórias e dois empates.

RELEMBRE OS JOGOS:

QUEBRA DE TABU

Na Data-Fifa anterior, em junho, quando o Brasil disputou amistosos na Europa contra Guiné e Senegal, o Fortaleza enfrentava uma fase complicada na temporada. A equipe havia acabado de ser eliminada da Copa do Brasil pelo Palmeiras e acumulava três jogos sem vitória, depois de empatar com o Bahia e perder para Estudiantes de Mérida e Botafogo.

No entanto, após o período de 11 dias sem jogos, o Leão voltou com tudo e emendou três vitórias seguidas, inclusive, quebrando um tabu de nunca ter vencido o Cruzeiro fora de casa. Além do time mineiro, o Tricolor venceu o Atlético-MG, pela Série A, e o Palestino, na última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O time só voltou a ter um revés no dia 1º de julho, contra o Flamengo.

PRÓXIMO JOGO

O próximo confronto do Fortaleza será contra o Vasco, dia 18, às 21h30, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela 27ª rodada da Série A.