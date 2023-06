Palestino x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza enfrenta o Palestino, no Chile, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto do grupo H está marcado para esta terça-feira (27), às 19h (horário de Braília), no Estádio Municipal de La Cisterna, na cidade de Rancagua.

Já classificado em primeiro do grupo, com 12 pontos, o Leão busca uma posição mais alta na classificação geral, para garantir que o jogo de volta das oitavas de final seja disputado na Arena Castelão.

Pelo curto espaço de tempo desde o último jogo disputado, contra o Atlético-MG no último sábado (24), e pelo contexto da partida, Vojvoda deve colocar em campo uma escalação completamente diferente. Alguns nomes mais utilizados pelo argentino devem ser poupados pensando na sequência da temporada.

Já para o Palestino, o confronto é decisivo. Os chilenos lutam pela segunda vaga no grupo H, também cobiçada pelo San Lorenzo, da Argentina. A equipe mandante vai com força máxima em busca de garantir a classificação jogando diante do seu torcedor. O empate é resultado suficiente para a classificação do time chileno.

Transmissão

O jogo será transmitido pelo serviço de streaming Paramount+. Na rádio, a Verdinha também passa as emoções do confronto com todos os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Ausências e dúvidas

Depois da parada para a Data FIFA, o Fortaleza de Vojvoda retornou em grande momento. Foram dois jogos e duas vitórias, pela Série A do Brasileirão. A equipe conseguiu dar um salto na tabela e, hoje, é o 8º colocado com 20 pontos.

Na Sul-Americana, mesmo após a derrota na última rodada para o Estudiantes de Mérida, a equipe mantém o melhor ataque da competição (15 gols) e a 3ª melhor campanha da fase de grupos.

Para o confronto desta terça, o treinador argentino tem poucos desfalques. Fernando Miguel, Vinícius Zanocelo e Pedro Rocha estão entregues ao Departamento Médico. Zé Welison também apareceu no último boletim divulgado pelo clube, com com um edema na coxa, mas o volante viajou junto com a delegação.

Vojvoda teve apenas um dia de treinamento com todo o elenco junto, antes da bola rolar.

Já o Palestino teve mais dias de preparação. O último confronto dos chilenos foi na última quinta-feira, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Chile. O time de Pablo Sánchez avançou para as semifinais depois de derrotar o Santiago Morning, em uma partida muito disputada, que terminou com o placar de 5x4.

Buscando a classificação em casa, os chilenos devem ir a campo com força máxima.

Prováveis escalações

Palestino: César Rigamonti; Alan Riquelme, Cristian Suárez, Antonio Ceza, Dilan Zúñiga; Fernando Cornejo, Agustín Farías, Misael Dávila; Bryan Carrasco, Maximiliano Salas, Jonathan Benítez. Treinador: Pablo Sánchez.

Fortaleza: João Ricardo; Dudu, Brítez, Titi, Lucas Crispim; Lucas Sasha, Hércules, Calebe, Pochettino (Romarinho); Guilherme e Silvio Romero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Palpites

inter@

Ficha Técnica | Palestino x Fortaleza

Onde: Municipal de La Cisterna

Horário: 19h (horário de Brasília)

Data: 27/06/2023

Transmissão: Paramount+, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Carlos Ortega (COL)

Assistentes: Jhon Gallego (COL) e Miguel Roldan (COL)

4º árbitro: Carlos Betancur (COL)

VAR: Heider Castro (COL)