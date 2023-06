Fortaleza é o time com mais jogos no Brasil e Sasha dispara: 'é saber lidar com o cansaço emocional'

A pausa para a Data FIFA veio em um momento mais do que oportuno para o Fortaleza na atual temporada. O Leão já soma 42 jogos por seis competições diferentes - Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e Série A do Brasileirão - e é o clube do futebol brasileiro que mais entrou em campo no ano de 2023. Para o volante Lucas Sasha, a parada é benéfica pois possibilitou ao elenco tricolor se recuperar do desgaste acumulado ao longo das últimas partidas.

'É algo que a gente até fala entre nós e o Vojvoda cita muito: muitas vezes, temos que saber lidar não só com o nosso cansaço físico, mas, principalmente, com o nosso desgaste emocional, que acaba sendo pior que o físico. Essa parada veio em um hora importante pra nós. Estávamos cansados. Ninguém vai falar que estamos zerados, mas deu pra dar uma renovada. Esse período pode ser simples para outras pessoas, mas poder ficar três dias em casa e acordar ao lado da sua mulher e do seu filho, no meu caso, isso faz toda a diferença e te dá uma revigorada enorme. Sabemos que a folga passa rápido e agora temos uma sequência bem importante pela frente, mas, com certeza, com a cabeça já bem mais tranquila', afirmou.

O momento do Fortaleza é, de certa forma, instável, já que o Leão vem de duas derrotas seguidas, para Botafogo e Estudiantes de Mérida, e um empate dentro de casa, totalizando três jogos sem vencer. O camisa 88 tricolor tratou de afastar o clima de negatividade e ressaltou que o grupo se incomoda com as derrotas, visando sempre melhorar no dia a dia.

'Ninguem gosta de perder, nenhuma derrota é bem aceita e não conseguimos engolir fácil. Mas pra nós, como elenco, serviu para ligar um sinal de alerta. Não existe crise ou mau momento do Fortaleza, existem coisas para melhorar e evoluir como grupo, sempre vão ter. As derrotas vão ocorrer. Não foi a nossa última derrota e pode ser que não tenha sido a nossa ultima sequência de duas derrotas seguidas, pode ser que isso volte a acontecer. Mas estamos no caminho certo e fazendo as coisas certas. Não é nada para se abalar ou criar algo maior do que realmente é. Apenas ligar um sinal de alerta e saber que temos que melhorar, mas também que o trabalho está sendo muito bem feito', explicou.

JANELA DE TRANSFERÊNCIAS

Outro assunto que vem movimentando os bastidores pelos lados do Pici desde o início do mês de junho e ganhou ainda mais força na pausa para a Data FIFA é a janela de transferências que abre oficialmente no dia 3 de julho. Após a negociação de Moisés para o Cruz Azul, do México, o Fortaleza busca opções no mercado para suprir a saída do atacante. Jefferson Savarino foi cogitado, assim como o argentino Carlos Rotondi. Porém, a bola da vez agora é o atacante Marinho, que inclusive tem passagem no futebol cearense onde foi campeão da Copa do Nordeste pelo Ceará, em 2015. Além

De acordo com Sasha, o grupo leonino sabe das movimentações de mercado que saem na mídia e que isso pouco influencia no dia a dia do grupo, garantindo que todos estão tranquilos para receber os reforços que chegarão ao Pici.

'Acompanhamos como qualquer outra pessoa. Entramos nas redes sociais e vemos notícias de todos os lados. Sai muita coisa que é verdade e muita coisa que não é, mas isso não nos afeta em nada. Se cada possível negociação nos afetasse, a gente ficaria louco Somos um grupo bom e estamos de braços abertos para possíveis contratações. Sabemos que chegarão - novos atletas - e que virão para nos ajudar. Sigo alguns perfis em rede social e o máximo que vejo é que o Fortaleza está atrás de fulano ou ciclano', finalizou.

VEJA A ENTREVISTA DO VOLANTE COMPLETA