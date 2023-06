Fortaleza negocia com Savarino há meses e mantém otimismo por contratação; veja bastidores

Duas palavras podem definir a busca do Fortaleza pelo atacante Jefferson Savarino no momento: cautela e otimismo. Embora não se manifeste publicamente sobre o assunto (como de praxe), a Coluna apurou que as negociações estão avançando e, nos bastidores, o Tricolor tem confiança em fechar a contratação do atacante.

Ao contrário do que muitos pensam, os contatos não se iniciaram há pouco tempo, muito menos após a venda de Moisés ao Cruz Azul. Por já saber antecipadamente a possibilidade de saída de um dos principais destaques do time, o Fortaleza já monitorava Savarino há um bom tempo e há meses conversa com representantes do jogador venezuelano, negociando a contratação.

A natural cautela é ainda maior, também, por saber que não se trata de uma operação simples.

Savarino não é um atleta barato. Mas o Fortaleza está ciente que o mercado está inflacionado, a aquisição de bons jogadores exige maior esforço econômico e Savarino vale à pena. Por isso, a diretoria leonina tenta adequar questões financeiras para viabilizar o acerto, as conversas têm avançado e sido conduzidas de maneira positiva para um acordo.

O atleta de 26 anos tem 80% dos direitos econômicos pertencentes ao Real Salt Lake City, dos Estados Unidos, e 20% ao Atlético-MG. Em caso de compra definitiva, é possível que haja diálogo com o time norte-americano e também com o Galo. Outra possibilidade é empréstimo com opção de compra ao fim do vínculo.

Defendendo a equipe norte-americana, o jogador atuou em 34 partidas, marcou 12 gols e deu 6 assistências. Desde 2017, o atacante é constantemente convocado para os compromissos da seleção venezuelana.