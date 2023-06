Fortaleza tem negociação avançada com atacante Jefferson Savarino, diz jornalista

O atacante Jefferson Savarino, de 26 anos, tem negociação avançada com o Fortaleza. O Tricolor do Pici deve adquirir os direitos do venezuelano, que pertence ao Real Salt Lake City, dos EUA. A informação é do jornalista César Luis Merlo.

A equipe cearense deve acertar a negociação nos próximos dias. O atacante já atuou no futebol brasileiro, quando foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro vestindo a camisa do Atlético-MG. O jogador também tem passagem pela seleção venezuelana. Em 2019, foi convocado para disputar a Copa América pelo país.

Defendendo a equipe norte-americana, o jogador atuou em 34 partidas, marcou 12 gols e deu 6 assistências. Desde 2017, o atacante é constantemente convocado para os compromissos da seleção venezuelana. Savarino deve chegar para assumir a vaga de Moisés, atacante vendido ao Cruz Azul, do México.

Após ser derrotado pelo Estudiantes de Mérida, na Sul-Americana, o Tricolor do Pici vai enfrentar o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, às 21h (de Brasília), no sábado (10 de junho).