Vojvoda lamenta Fortaleza apático em derrota para Estudiantes de Mérida: 'nos faltou agressividade'

'Já conhecíamos o rival, mas creio que a diferença foi que jogamos fora de casa, é um fator importante. Nos faltou a agressividade nos últimos metros e quando falo agressividade, é agressividade para finalizar as jogadas. A bola também não corria com a velocidade que estamos acostumados, mas isso não é desculpa. Não estivemos com a mesma sintonia que tivemos em casa, onde, merecidamente, marcamos muito gols, e desta vez não conseguimos converter. Isso é o futebol', afirmou.