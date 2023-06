Fortaleza faz pior jogo de 2023 na Venezuela, sofre derrota e adia vaga às oitavas da Sul-Americana

O Fortaleza fez o pior jogo de 2023 na Venezuela. Contra o Estudiantes de Mérida-VEN, que tinha perdido todas as quatro jogos do Grupo H da Copa Sul-Americana, o time tricolor foi derrotado por 1 a 0, nesta quarta-feira (6), com uma péssima atuação. O saldo: perdeu o 100% de aproveitamento e adiou uma classificação direta às oitavas de final, apesar de seguir líder da chave, com 12 pontos.

O abismo técnico entre os times era evidente. Em um estádio vazio, contra um rival que perdeu jogadores, focado na recuperação no Campeonato Venezuelano, a equipe de Vojvoda apresentou baixa intensidade e sofreu muito.

A estratégia de rodar o elenco era necessária pelo calendário, mas o sistema não funcionou. No esquema 4-2-3-1, teve o goleiro João Ricardo como melhor da agremiação. O pênalti perdido por Sílvio Romero, em cavadinha aos 3 minutos do 1º tempo, serviu como prelúdio.

Para o futuro, a perspectiva é se manter concentrado totalmente, apesar do nível do adversário. O Fortaleza esteve distante dos melhores momentos e tentou ser mais agressivo com as entradas de Hércules, Thiago Galhardo e Lucero na volta do intervalo, mas seguiu errando muito e sem perigo.

No fim, o placar tem mérito dos donos da casa, que foram melhores na partida. O gol de Zorrilla nasceu de passe em profundidade e chute na saída de João Ricardo, aos 16 minutos do 2º tempo. O panorama se tornou adverso também pelo retrospecto: o Leão nunca virou uma partida em 2023.

Sem crise

Legenda: O Fortaleza perdeu a invencibilidade para o Estudiantes-VEN, que tinha perdido todos os jogos Foto: Felipe Cruz / Fortaleza

As palavras duras chegam pelo peso do resultado - o Estudiantes de Mérida-VEN é apenas o 10º de 15 times do Campeonato Venezuelao. Na rodada anterior, foi goleado por 5x1 para o Palestino-CHI no Estádio Metropolitano, em casa, somando quatro derrotas.

Todavia, não há crise no Pici. O resultado duro precisa ser absorvido pelo elenco como momento da temporada. Apesar da derrota, caso o Palestino-CHI não vença o San Lorenzo-ARG na quinta (8), na Argentina, às 21h, a liderança do Grupo H e a vaga às oitavas são do Fortaleza.

A briga pela liderança geral também é possível, com atenções ao Newell's Old Boys-ARG, que agora é o único da Sul-Americana com 100%. Agora, da viagem desgaste para Mérida, o grupo retorna ao Brasil para enfrentar o Botafogo, líder da Série A, no sábado (10), às 21h, no estádio Engenhão.