Botafogo x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro. O confronto agora é contra o líder da competição, o Botafogo. A partida acontece no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos a partir das 21h (horário de Brasília). O confronto é válido pela 10ª rodada da Série A.

Depois de empatar contra o Bahia em 0x0 no Castelão, o desafio do Tricolor pelo Brasileirão agora é na capital carioca. O time começou a rodada com 14 pontos conquistados, ocupando a 9ª posição na tabela. O foco da equipe é permanecer pela briga na primeira página.

Já o time carioca quer se manter absoluto na liderança. O Botafogo tem 21 pontos conquistados com sete vitórias e duas derrotas. O Palmeiras está na cola do Glorioso, com 19 pontos, torcendo por um tropeço do líder.

Transmissão

A partida será transmitida pelo canal Premiere. Na rádio, a Verdinha também irá transmitir o jogo com todos os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Ausências e dúvidas

Depois da derrota inesperada para o Estudiantes de Mérida na Copa Sul-Americana, o Botafogo é o último compromisso do Fortaleza antes da parada da Data FIFA. O Leão ainda conseguiu se classificar para as oitavas antecipadamente mesmo com o tropeço.

A equipe desembarcou no Rio de Janeiro direto de Mérida, na quarta-feira (7). Vojvoda comandou dois treinos na capital carioca antes da bola rolar no Nilton Santos. O treinador conta com o retorno de Bruno Pacheco, que foi poupado na viagem para a Venezuela, mas se juntou a delegação no Rio.

Seguem de fora Pedro Rocha, Fernando Miguel e Guilherme. O time não tem baixas por suspensão.Calebe, Ceballos e Brítez estão pendurados.

Já no fogão, o meio de semana também foi de classificação na Sul-Americana. A equipe enfrentou a LDU de Quito e empatou em 0x0 jogando em casa.

O que mais preocupa o treinador Luís Castro é a possível ausência do artilheiro Tiquinho Soares, que trata um problema muscular na coxa e não tem treinado com a equipe. Além dele, Matías Segovia, Danilo Barbosa e Marçal serão ausências na partida.

Prováveis escalações

Botafogo | Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares (Matheus Nascimento) e Victor Sá. Técnico: Luis Castro.

Palpites

Ficha Técnica | Botafogo x Fortaleza

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro

Horário: 21h (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e em tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Assistente 1: Leone Carvalho Rocha

Assistente 2: Victor Hugo Imazu dos Santos

VAR: Daiane Muniz (FIFA)