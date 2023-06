Cruz Azul recusa proposta do Fortaleza por atacante argentino; veja detalhes

A negociação do Fortaleza para ter o argentino Carlos Rotondi está travada. O Cruz Azul, clube defendido pelo atacante, recusou a oferta feita pelo Tricolor do Pici. O time cearense quer o jogador por empréstimo de um ano, com opção de compra. Porém, o clube mexicano não aceita a condição. A informação é do jornalista argentino César Luis Merlo.

A primeira opção do Fortaleza seria o venezuelano Jefferson Savarino, que está na MLS. No entanto, o jogador não deseja atuar no Brasil. Após a negativa, o Leão voltou as atenções para Rotondi.

Aos 26 anos, Carlos Rotondi nasceu na Argentina e e chegou ao Cruz Azul para o Apertura da Liga MX de 2022. Em duas temporadas, o jogador disputou 32 jogos, marcou quatro gols e deu duas assistências.

Recentemente, os clubes negociaram o atacante Moisés Vieira. O jogador deixou o Fortaleza para defender a camisa do time mexicano. Com a transferência, ele se tornou a venda de atleta mais cara da história do futebol nordestino.