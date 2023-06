Vojvoda quer descansar time na data Fifa e ‘encontrar solução’ após saída de Moisés do Fortaleza

O Fortaleza foi derrotado pelo Botafogo em jogo da 10ª rodada do Brasileirão, na noite deste sábado (10). Também foi a terceira partida do Tricolor sem balançar as redes. Em coletiva de imprensa após o duelo, o técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre a ausência de Moisés no ataque da equipe e citou a importância da Data Fifa para descanso e ajuste da equipe.

A última vez que o Fortaleza marcou um gol ocorreu na vitória contra o Palmeiras, no jogo em que foi eliminado da Copa do Brasil, no dia 31 de maio. Lucero balançou as redes. De lá para cá, o Tricolor passou em branco contra Estudiantes de Mérida (Sul-Americana), Bahia e Botafogo (Brasileirão). Vojvoda sente a ausência de Moisés, negociado para o Cruz Azul, do México, mas busca soluções.

“Perdemos um jogador muito importante para o elenco. Na sequência, perdemos Romarinho, que joga na mesma posição, e também Guilherme. Mas são coisas que acontecem no futebol. Moisés, para nós, ajudava muito. Mas temos que encontrar uma solução para essa saída do Moisés. Eu sou o primeiro que tenho que encontrar uma solução Temos que encontrar uma solução diferente. Ou trocamos o sistema, ou jogador, ou procuramos uma estratégia diferente. Para isso o trabalho da semana”, disse o técnico.

PAUSA PARA DESCANSO E AJUSTES

Com a data Fifa, período de 12 a 20 de junho em que seleções realizam amistosos pelo mundo, as competições nacionais serão paralisadas, inclusive o Brasileirão. Vojvoda ressalta a importância dessa pausa para o Fortaleza.

“Acho que somos o time que mais tem jogado no Brasil. Mas isso não é desculpa quando o time joga ruim como jogamos hoje, ou quando não tivemos o funcionamento que pretendíamos. Vamos aproveitar esse tempo para recuperação, limpar nossa cabeça e encontrar soluções. Da comissão técnica, onde eu estou a frente, até cada um dos jogadores e todos que compõem o clube. Quando ganhamos, ganhamos todos. Quando perdemos, somos também responsáveis. Mas necessito desses dias para recompor e encontrar soluções. E acredito que o time vai encontrar soluções, pois é um time com uma resiliência importante”, explicou o técnico.

O Fortaleza acabou derrotado por 2 a 0 pelo Botafogo. Este foi o segundo jogo da equipe sem vencer no Brasileiro e o terceiro na temporada, já que vem de derrota para o Estudiantes de Mérida. O treinador argentino pontua

“Quando tivemos a bola, perdemos rapidamente a posse de bola. Não tivemos funcionamento com posse. Sem posse de bola para defender, tampouco defendemos bem. Não fizemos uma boa primeira parte. Mudamos posicionamentos no 2t, mantendo os mesmos jogadores. Pretendíamos que o Calebe jogasse mais por dentro e fazer um 4-3-1-2. Acho que foram 15 minutos que encontramos nosso funcionamento, mas depois fizemos o pênalti. Mas é muito pouco... 15 minutos em 90. O adversário ganhou merecidamente, mas porque não fizemos uma boa partida. Então, quando não joga bem, o castigo é o 2 a 0 para o adversário”, finalizou.