Negociado, Moisés se despede da torcida do Fortaleza antes de jogo no Castelão

O atacante Moisés esteve na Arena Castelão na noite desta quarta-feira (31), para se despedir do torcedor tricolor. Ele foi vendido para o Cruz Azul, do México, na maior transferência da história do futebol nordestino (R$ 24,5 milhões).

Antes da partida diante do Palmeiras no Castelão pela Copa do Brasil, o atacante entrou no gramado com uma camisa do programa de Sócio-Torcedor do Fortaleza com os dizeres: "É o Laion, não tem jeito!".

No Leão

Moisés chegou ao Pici em janeiro de 2022 e esteve em campo em 85 partidas, marcou 21 gols e deu nove assistências. Ele foi bicampeão do Nordeste e pentacampeão cearense pelo clube.