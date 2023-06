Especulado por clubes, empresária de Hércules fala sobre expectativa de venda do atleta; assista

"Se ele for embora, vou ficar muito triste". Essa foi a declaração da empresária Natasha Gryslova ao ser questionada sobre a possibilidade de venda do volante Hércules, do Fortaleza. O atleta, um dos destaques do Fortaleza, chama atenção de algumas equipes nacionais e internacionais. O jogador que pertence ao Leão, mantém vínculo financeiro para futuras vendas com o Águia Footbal, empresa onde Natasha é fundadora.

"Hércules é um menino muito educado, muito tranquilo, um menino que nunca deu trabalho, o que ele apresenta em campo não precisa nem falar, todo mundo já sabe. Se ele for embora, vou ficar muito triste." Ressaltou Natasha no podcast Elas no Esporte. Já sondado por vários clubes, Gryslova disse que o staff da empresa cuida do futuro do jovem. "Hoje quem acompanha toda essa movimentação envolvendo o Hércules é o nosso empresário Lars Lindell, ele está de perto acompanhando todos os detalhes", disse.

Lars Lindell inclusive está no Rio de Janeiro, visitou o volante no hotel de concentração para a partida diante o Botafogo, deste sábado (10).

Legenda: Lars Lindell visitou o volante no hotel de concentração para a partida diante o Botafogo Foto: Lars Lindell/Redes Sociais

A empresa da Natasha também tem os direitos do atacante Erick Pulga, hoje no Ceará. O atleta em 2021 defendia a equipe da Águia da Precabura, depois foi negociado para equipe menores e em 2023 sucesso na equipe do Ferroviário, hoje disputa espaço na equipe de Barroca.

"Tenho boa relação com Erick e com a família, na medida que dá por conta dos jogos. Eu acredito que a minha presença na empresa, facilita muito para as mulheres dos jogadores, elas se sentem mais seguras." Ressaltou Natasha.

Esses assuntos e outros a gente debate no episódio 3 do Elas no Esporte, o programa já está disponível no Youtube da Verdinha, spotify e neste domingo você pode acompanhar na TV Diário às 13:05 e na Verdinha às 9 horas.