Fortaleza x Bahia: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O primeiro jogo do mês de junho para o Fortaleza acontece neste sábado (03) contra o Bahia. O clássico nordestino é válido pela 9ª rodada rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo às 16h (horário de Brasília) no gramado da Arena Castelão.

O foco do Tricolor do Pici é permanecer na primeira página da tabela de classificação. Até agora, o time tem conseguido manter a meta. O Fortaleza começa a rodada com 13 pontos conquistados e ocupa a 9ª posição na tabela, mas está a apenas um ponto de distância do primeiro time dentro do G4.

Do outro lado, o Bahia busca se distanciar da zona de perigo. A equipe é o primeiro time fora do Z4, na 16ª colocação, com sete pontos conquistados em oito rodadas.

Transmissão

A partida vai ter transmissão pelo Premiere, na TV fechada. Na rádio, a Verdinha passa as emoções do duelo com todos os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Momento | Ausências e dúvidas

Mesmo após a eliminação contra o Palmeiras na Copa do Brasil, o momento do Fortaleza segue em alta. O time vem de três vitórias seguidas na temporada, todas na Arena Castelão, mesmo palco do jogo deste sábado.

Em 2023 o Leão vem mostrando força dentro de casa. A equipe de Vojvoda só perdeu dois jogos enquanto mandante: para o Cerro Porteño na pré-libertadores e contra o Ceará na semifinal da Copa do Nordeste. São dois meses de invencibilidade diante do seu torcedor.

Na última rodada pelo Brasileirão venceu o Vasco por 2x0, com gols de Galhardo e Romero. Os centroavantes, inclusive, voltaram a balançar as redes nos últimos três jogos. De seis gols marcados neste período, apenas um não saiu dos pés dos atacantes.

Para o duelo contra o Bahia, Vojvoda não tem muitas preocupações em relação a Departamento Médico. Apenas Pedro Rocha e Fernando Miguel são baixas por lesão. Tinga sentiu um desconforto muscular antes do jogo contra o Palmeiras, mas já deve estar a disposição do time neste sábado.

Já o time baiano, vem de classificação nos pênaltis contra o Santos na Copa do Brasil. Entretanto, na Série A, não vence há quatro rodadas.

A equipe de Renato Paiva teve uma semana corrida antes do duelo. Com o jogo no meio de semana, a equipe treinou duas vezes antes de embarcar para a capital cearense.

Biel e Jacaré sentiram desconforto muscular na coxa no jogo da última quarta-feira e estão fora do clássico deste sábado. Estão há mais tempo no DM: Chávez, Yago, Matheus Bahia, Marcos Victor e Raul Gustavo.

Palpites

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Calebe; Pikachu, Galhardo e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Rezende, Thaciano (Acevedo) e Ryan; Cauly, Ademir e Everaldo. Treinador: Renato Paiva.

Ficha técnica | Fortaleza x Bahia

Local: Arena Castelão

Horário: 16h (horário de Brasília)

Data: 02/06/2023

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Joao Vitor Gobi

Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse

Assistente 2: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)