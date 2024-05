FCF comemora Castelão habilitado para receber a Copa do Mundo Feminina de 2027

A Federação Cearense de Futebol (FCF) confirmou que o Castelão está habilitado para ser uma das sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil. A informação foi confirmada pelo presidente Mauro Carmélio em contato com o Diário do Nordeste.

“Estamos habilitados, agora começa o trabalho para cumprirmos o caderno de encargos da Fifa. Temos o apoio do governo estadual e municipal para trazer mais um evento internacional de futebol”, disse o presidente da FCF.

Dez estádios brasileiros foram listados como prováveis sedes dos jogos da Copa do Mundo, entre eles a Arena Castelão. Os outros estádios nordestinos são a Arena Pernambuco e a Arena Fonte Nova, em Recife (PE) e Salvador (BA), respectivamente.

Maracanã (Rio de Janeiro)

Arena Corinthians (São Paulo)

Beira-Rio (Porto Alegre)

Mineirão (Belo Horizonte)

Fonte Nova (Salvador)

Arena Pernambuco (Recife)

Arena Castelão (Fortaleza)

Arena Amazonas (Manaus)

Arena Pantanal (Cuiabá)

Mané Garrincha (Brasília)

Legenda: Gianni Infantino, presidente da Fifa, anuncia Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 Foto: Manan VATSYAYANA / AFP

A candidatura brasileira venceu a votação realizada no Congresso da Fifa, em Bangkok (TAI), na madrugada desta sexta-feira (17). Foram 119 votos favoráveis ao pleito da CBF, contra 78 favoráveis ao mundial na Europa (Holanda, Alemanha e Bélgica).

“Os que fazem o futebol cearense feminino merecem pela dedicação e determinação no crescimento da modalidade. Agora é trabalhar mais ainda”, completou Mauro Carmélio ao falar sobre a possibilidade de jogos do Mundial em Fortaleza (CE).

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada entre os dias 24 de junho de 2027 e 25 de julho de 2027. A expectativa é que tanto a partida de abertura como a final do torneio sejam disputadas no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).