Brasil x Senegal: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Brasil terá seu último teste antes do início das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra o Senegal, de Sadio Mané, nesta terça-feira, em amistoso em Lisboa. O duelo que será disputado no estádio José Alvalade às 16h (horário de Brasília), do Sporting de Portugal.

A Seleção Brasileira voltará a ser dirigida por Ramon Menezes, o técnico do sub-20 que comandou os dois jogos da equipe principal após a eliminação no Mundial do Catar-2022.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: TV Globo (aberta), pela TV fechada no SporTV e no streaming pelo Globoplay..

Como chega o Brasil

Sem substituto para Tite, embora a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sonhe com a contratação do italiano Carlo Ancelotti, Ramon foi o técnico interino na derrota por 2 a 1 para o Marrocos, em março, emTânger, e na vitória por 4 a 1 sobrea Guiné, no último sábado em Barcelona.

Legenda: Ramon Menezes continua como técnico interino a Seleção Brasileira em amistoso contra Senegal Foto: Joilson Marconne/CBF

Sob seu comando, a Seleção sofreu com os mesmos problemas que a afligiram durante os seis anos da "era Tite"(2016-22): pouca criatividade e brilho, mas contra os guineenses mostrou poder ofensivo.

"Vamos entrar muito forte contra Senegal, com certeza",avisou Ramon.

Concentrado no Senegal, seleção que foi eliminada pela Inglaterra nas oitavas definal da Copa do Catar-2022, Ramon planeja recuperar os jogadores que tiveram mais minutos na vitória contra Guiné, onde houve atos antirracistas após os vários ataques sofridos por Vinícius Júnior na Espanha.

A Seleção deve manter o time que derrotou Guiné, com Ederson no gol, Marquinhos na zaga, Casemiro no meio e um ataque com Vini e Richarlison. Rodrygo, que foi titular no sábado, não treinou nesta segunda-feira e,em caso de desfalque, será substituído por Malcom, conforme foi visto no último treino.

Legenda: Contra Guiné, no último sábado, a Seleção Brasileira goleou por 4 a 1 sem mostrar um grande futebol Foto: Joilson Marconne/CBF

O goleiro Alisson deve ficar de fora novamente devido a uma pancada na mão esquerda. Vini e Rodrygo marcaram contra os 'Elefantes Nacionais', mas a equipe parece ter sentido falta da criatividade de Neymar, que está afastado dos gramados desde fevereiro devido a uma lesão no tornozelo direito.

"A preparação para a Copa já começa agora para nós. É sempre importante vencer", disse o capitão Casemiro ao canal SporTV no sábado.

Como chega Senegal

Os 'Leões' comandados por Aliou Cissé,campeões africanos em 2021, serão provavelmente um desafio maior que a Guiné (79ª no ranking da Fifa).

Apesar de terem empatado (por 1x1) com Benim, no sábado, em jogo das Eliminatórias para a Copa Africana de Nações, em que sua presença já está assegurada, os senegaleses têm um time mais forte, liderado em campo por Mané, Kalidou Koulibaly e Nico Jackson. Essa partida ficou marcada pela morte de dois torcedores,após uma avalanche humana no estádio em Cotonou, onde foi disputado o jogo.

Prováveis escalações:

Brasil:

Ederson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Ayrton Lucas, Casemiro, Joelinton, Lucas Paquetá, Rodrygo (Malcom), Richarlison, Vinicius Jr. Técnico:Ramon Menezes.

Senegal:

Seny Dieng, Formose Mendy, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs, Pathé Ciss, Pape Gueye, Krépin Diatta, Ismaila Sarr, Nico Jackson, Sadio Mané. Técnico:Aliou Cissé. .

BRASIL X SENEGAL | FICHA TÉCNICA

Competição: Amistosos entre Seleções

Local: José Alvalade

Data: 20/06/2023

Horário: 16h (horário de Brasília).