Arena Castelão entra na disputa para receber jogo do Brasil em setembro

A Seleção Brasileira pode voltar a jogar na Arena Castelão ainda em 2023. Conforme apuração do Diário do Nordeste, o Ceará foi um dos estados que protocolou solicitação à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para receber a partida entre Brasil e Bolívia, válida pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

A data prevista para a realização do jogo é o dia 4 de setembro. Outros estados também formalizaram candidatura para receber a partida e a Federação Cearense de Futebol (FCF) aguarda a definição da CBF.

O último jogo da Seleção Brasileira na Arena Castelão aconteceu em outubro de 2015, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Na ocasião, o Brasil venceu a Venezuela por 3 a 1, com gols de Willian (duas vezes) e Ricardo Oliveira. O estádio foi palco de jogos importantes do Brasil na Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014.

Legenda: Willian marcou dois gols no último jogo do Brasil no Castelão Foto: Kid Júnior/SVM

De acordo com informações divulgadas pelo GE, a CBF tem preferência para que a estreia nas Eliminatórias contra a Bolívia aconteça em um estádio da região Norte ou Nordeste, tendo em vista que o Brasil viaja para o Peru na segunda rodada. O objetivo seria encurtar a viagem dentro da mesma “Data Fifa” e evitar o desgaste dos jogadores convocados.

