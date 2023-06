Carlo Ancelotti será o novo técnico da Seleção Brasileira, diz jornalista

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que o italiano Carlo Ancelotti será o próximo treinador da Seleção Brasileira. De acordo com informações divulgadas no início da tarde desta segunda-feira (19) pelo jornalista e apresentador do SporTV, André Rizek, o atual treinador do Real Madrid assumirá o comando da Seleção a partir de 2024.

Ainda de acordo com a reportagem, Ancelotti e Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, tiveram dois encontros na última semana na Espanha, onde a Seleção Brasileira disputou amistoso contra Guiné no último sábado (17), e que as conversas presenciais entre os dois serviram para alinhar os detalhes para o acerto.

Legenda: Técnico tem contrato com o Real até 2024 Foto: RONNY HARTMANN / AFP

Segundo Rizek, Ancelotti irá indicar um profissional da Europa para conduzir o processo de transição no comando técnico da Seleção para a sua chegada. O italiano tem contrato com o Real Madrid até o dia 30 de junho de 2024 e, de acordo com Rizek, não pode assinar nenhum contrato até janeiro. O anúncio deve acontecer apenas após esse período.

Rizek informou que o Real Madrid, clube que Carlo Ancelotti comanda atualmente, já está ciente do acordo entre o treinador e a Seleção Brasileira e que compreendeu o movimento do italiano. Como treinador, Ancelotti conquistou quatro vezes a Liga dos Campeões da Europa e três vezes o Mundial de Clubes, além de outros títulos relevantes.