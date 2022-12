Quem é Carlo Ancelotti, técnico cotado para assumir a Seleção Brasileira

O italiano Carlo Ancelotti é um dos técnicos cotados para assumir o comando da seleção brasileira após a saída de Tite. A possibilidade da chegada de um treinador estrangeiro na “Amarelinha”, porém, tem dividido opiniões. Apesar disso, o nome de Ancelotti tem ganhado força nas especulações e é apoiado até mesmo pelo ex-atacante Ronaldo.

Carlo Michelangelo Ancelotti nasceu no dia 10 de junho de 1959 na cidade de Reggiolo, na Itália. Ele foi jogador profissional e vestiu as camisas do Parma, da Roma e do Milan, todos da Itália. Ancelotti, que atuava como meio-campista, também vestiu a camisa da seleção italiana, sendo inclusive convocado para as Copas do Mundo de 1986 e de 1990.

CARREIRA COMO TREINADOR

Sua última temporada como jogador profissional foi a de 1991/92, pelo Milan. Após pendurar as chuteiras, ele começou a atuar como auxiliar técnico e em 1995 deu início à sua caminhada como treinador profissional, no Reggiana. Entre 1995 e 2009, Ancelotti comandou apenas equipes italianas, passando por Reggiana, Parma, Juventus e Milan.

Legenda: Ronaldinho e Carlo Ancelotti no Milan Foto: DAMIEN MEYER / AFP

Em 2009, após oito temporadas à frente do Milan, Carlo Ancelotti partiu para o seu primeiro desafio fora dos limites do território italiano, ao assumir o comando do Chelsea. Ele permaneceu nos Blues até o final da temporada de 2010/11. No final de 2011, foi a vez de partir para a França e assumir o cargo de técnico do Paris Saint-Germain.

CHEGADA AO REAL MADRID

Em 2013, Ancelotti assumiu pela primeira vez o comando técnico do Real Madrid. Ele permaneceu na equipe espanhola por duas temporadas, tempo suficiente para conquistar, entre outros títulos, uma edição da Liga dos Campeões da Europa. Após ser demitido em 2015, o italiano partiu para a Alemanha e assumiu como técnico do Bayern de Munique.

Ancelotti permaneceu no futebol alemão até setembro de 2017, quando foi demitido do Bayern de Munique. Em maio do ano seguinte, após alguns meses desempregado, o técnico italiano retornou para o futebol italiano e assumiu o comando do Napoli. Apesar de um contrato longo, Ancelotti permaneceu na equipe apenas até 2019.

Após deixar o comando do Napoli, Ancelotti partiu para mais uma experiência no futebol inglês. Ele acertou sua ida para o Everton no final de 2019. O italiano permaneceu por cerca de duas temporadas na equipe inglesa. Em junho de 2021, Ancelotti acertou o seu retorno ao Real Madrid, onde está até hoje.

Legenda: Ancelotti com a taça da Liga dos Campeões Foto: DANI POZO / AFP

CONQUISTAS NO CURRÍCULO

Em seu currículo, Carlo Ancelotti soma conquistas muito importantes. Ele conquistou quatro edições da Liga dos Campeões da Europa (técnico com mais títulos), quatro edições da Supercopa Europeia, duas edições do Mundial de Clubes, duas edições do Campeonato Alemão, uma edição do Campeonato Italiano, uma edição do Campeonato Inglesa, uma edição do Campeonato Francês, uma edição do Campeonato Espanhol, entre outros.