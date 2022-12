Ronaldo defende técnico estrangeiro na seleção e sugere Ancelotti, Abel Ferreira e Mourinho

O ex-jogador Ronaldo defendeu a contratação de um treinador estrangeiro para a vaga deixada por Tite na seleção brasileira após a eliminação para a Croácia na Copa do Mundo do Catar. Nos últimos dias, a possibilidade de um estrangeiro comandar a “Amarelinha” tem sido tema central de debates e dividido opiniões entre os brasileiros.

“Eu sou a favor de algum nome estrangeiro, eu não sustento esse tabu de que o estrangeiro não poderia contribuir com o futebol brasileiro. Temos grandes exemplos atuando no Brasil. Tem grandes nomes internacionais na mesa e as opções brasileiras não vejo muitas”, disse o pentacampeão em entrevista coletiva transmitida pela Ronaldo TV.

Ronaldo chegou inclusive a pontuar alguns nomes que ele considera interessantes para a seleção brasileira. “Tem muitos nomes incríveis, o Ancelotti, o Abel do Palmeiras, o Mourinho são nomes incríveis e todos com contratos. Mas são nomes incríveis. Não sei o que a CBF vai fazer, mas minha opinião é apoiar nome estrangeiro”, disse na coletiva.

BRASILEIRO TAMBÉM É SUGERIDO

ELE FICA! O professor tá em casa! Fernando Diniz acerta renovação com o Flu até o fim de 2024! Vamos juntos! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/CcDwv12u5i — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) November 26, 2022

Apesar da preferência por um treinador estrangeiro, Ronaldo não descartou a possibilidade de um brasileiro assumir o comando da seleção. “O Fernando Diniz é um dos brasileiros que mais me agradam”, declarou Ronaldo. Diniz tem 48 anos e atualmente comanda o Fluminense. Ele renovou recentemente seu contrato até o final de 2024.