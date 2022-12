Daniel Alves elogia Tite e agradece por ciclo à frente do Brasil

O lateral-direito Daniel Alves publicou carta aberta nas redes sociais direcionada ao Tite, ex-técnico da Seleção Brasileira. Na publicação, o experiente atleta elogiou a postura do treinador à frente do Brasil nos ciclos para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, e do Catar, em 2022.

Daniel Alves elogiou o caráter e a humildade do treinador. No texto, o lateral-direito ainda cita que é uma carta aberta "para que todos saibam que os seus valores".

O ciclo de Tite à frente da Seleção Brasileira teve final nesta sexta-feira (9) com a eliminação do Brasil para a Croácia, nos pênaltis, após Rodrygo e Marquinhos desperdiçarem as cobranças.

VEJA CARTA ABERTA DE DANIEL ALVES NA ÍNTEGRA

"Querido Adenor, escrevo-lhe essa mensagem aqui para agradecer-lhe tudo que fizeste por esse querido grupo todos esses anos.

Esse abraço é o significado mais puro do que o 'sr' representa para mim e para esse grupo de seres humanos especiais.

Especiais por suas particularidades, por seu caráter, por sua humildade e sobre tudo pelas histórias de superação e pelas grandes almas que existe por trás da telinha.

EXISTEM MEDALHAS QUE NÃO SE COLOCA NO PEITO E SIM NA ALMA E ESSA É UMA.

Obrigado por nos ensinar a como ser homens, pais, filhos, amigos, irmãos e seres humanos... pode que isso nos temos do hoje não tenha valor nenhum, ou pode que ainda existem seres que ainda acreditem o quão isso é valioso e importante.

Essa é a nossa última viagem aqui e posso te falar; não mudaria nada.

Desejo-lhe tudo de maravilhoso e mais puro nessa vida e na outra.

Que o 'sr' possa ter paz que eu também levarei comigo. A paz do dever cumprido e da missão executada.

O resultado de um jogo nunca mudará o placar das nossas vidas.

Todo esse tempo dedicado de corpo e alma, TRAZ A PAZ QUE FAZ-NOS SEGUIR NOSSOS CAMINHOS DE LUTAS E DE GLÓRIA.

E sim, essa é uma carta aberta não somente para que o 'sr' possa ler, mas para que todos saibam que os seus valores, não está nem nunca será medido em debates.

Com muito carinho e respeito, OBRIGADO POR TODOS ESSES ANOS JUNTOS EM PROL DE REPRESENTAR O MELHOR PAÍS DO MUNDO."

