Tite se despede da Seleção com 'derrota dolorida', mas 'em paz'

O técnico Tite se despediu da Seleção Brasileira nesta sexta-feira com uma derrota dolorida para a Croácia nas quartas definal da Copa do Mundo do Catar, mas afirmou que sai "em paz" consigo mesmo pelo trabalho realizado em seus seis anos à frente da equipe.

"Derrota dolorida, porém em paz comigo mesmo. Fim do ciclo", disse o treinador em entrevista coletiva depois da partida, no estádio Cidade da Educação.

Tite em Copas

Tite, que assumiu a Seleção em junho de 2016, tinha anunciado em fevereiro que deixaria o cargo após o Mundial do Catar. O treinador levou o Brasil às quartas definal na Copa da Rússia, em 2018, quando a equipe foi eliminada pela Bélgica (2 a 1). Agora, no Catar, cai na mesma fase,embora desta vez nos pênaltis (4-2),após empate em 1 a 1 nos 120 minutos de tempo normal e prorrogação.

"Agora sim foi um processo inteiro,antes foi de recuperação. Agora teve uma sequência inteira, o desempenho vocês fazem, os jogos estão aí para a mostra e análise", afirmou.

Legenda: O técnico Tite comandou a Seleção Brasileira pela última vez no jogo contra a Croácia pelas quartas de finais da Copa do Mundo Foto: Lucas Figueiredo/CBF

"Dividimos a alegria, dividimos a tristeza. Ninguém mais que nós queríamos dar essa alegria. Temos uma geração que está surgindo, que ela vai se fortalecendo nas adversidades", continuou.

Tite considerou que a falta de efetividade de sua equipe foi a causa da eliminação para a Croácia, que precisou de apenas um chute na direção do gol para levar a partida para os pênaltis.

"A gente criou e botou um volume muito grande, com número de participações efetivas nas finalizações. O goleiro deles foi eleito o melhor do campo, também tem que dar mérito a eles",afirmou.

Trajetória de Tite

Em seis anos e meio de trabalho, o Brasil perdeu apenas três jogos oficiais com Tite:contra a Bélgica em 2018,contra a Argentina de Lionel Messi na final da Copa América de 2021,e contra Camarões na fase de grupos no Catar. O técnico se despede com o título da Copa América de 2019, e sem poder quebrar o jejum do Brasil em Mundiais desde 2002.