‘Aconselharia ter um acompanhamento psicológico’, diz Ronaldo para Neymar após eliminação na Copa

O ex-atacante Ronaldo, herói do pentacampeonato do Brasil em 2002, sugeriu que o atacante Neymar, atual camisa 10 da seleção brasileira, procure ajuda psicológica após a eliminação na Copa do Mundo do Catar, diante da Croácia. A afirmação foi feita nesta segunda-feira (12), em um evento realizado em Doha, no Catar.

“Aconselharia ter um acompanhamento psicológico pra aguentar essa pressão que é extremamente desproporcional para o ser humano”, afirmou Ronaldo no evento. Na última sexta-feira (9), a seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo pela Croácia, nas quartas de final. Neymar marcou o único gol do Brasil no jogo, que foi decidido nos pênaltis.

Neymar afirmou, em publicação nas redes sociais, estar “destruído psicologicamente”. De acordo com Ronaldo, o texto o deixou também muito abalado. “Quando vi a entrevista falando que estava psicologicamente destruído, aquilo partiu meu coração de uma maneira que eu também fiquei destruído psicologicamente. Queria encontrar uma forma de ajudá-lo. Essa ajuda existe hoje em dia. Na minha época era pouco falado”, disse o ex-jogador.

PRÓXIMOS PASSOS DE NEYMAR

O futuro de Neymar na seleção tem sido debatido após a eliminação. “Neymar vai voltar com tesão de sempre, com a vontade de sempre. Mas eu queria reforçar essa necessidade do acompanhamento da saúde mental dos nossos atletas. É muito importante a gente tocar nesse assunto e principalmente tratando-se de Copa do Mundo, onde o mundo inteiro está olhando para a Seleção. O mundo estava olhando pro Neymar”, destacou o pentacampeão.