Fifa apresenta bola que será usada na fase final da Copa do Mundo do Catar

A Fifa apresentou a bola que será usada na final da Copa do Mundo do Catar. Chamada de 'Al Hilm', ela é fabricada pela Adidas e foi anunciada nesta segunda-feira (12).

Na tradução para o português, 'Al Hilm' significa 'O sonho.' A bola será usada nas semifinais, na disputa pelo 3º lugar e na grande final. A disputa do título será no próximo domingo (18), no Estádio Lusail.

A bola usada até as quartas de final foi a 'Al Rihla', que significa 'A Jornada'. A diferença é que a 'Al Hilm' traz uma base dourada e tem detalhes avermelhados.

Essa bola também traz a tecnologia 'Connected Ball', que informa para a arbitragem sobre marcação de impedimentos de forma automatizada.

A bola foi desenvolvida em laboratórios da Adidas, com diretrizes sustentáveis. É a primeira usada em semi ou final fabricada apenas com tintas e colas à base de água.

A 'Al Hilm' será usada pela primeira vez no duelo entre Argentina e Croácia, na primeira semifinal do Mundial do Catar. A partida será às 16h (de Brasília), no Estádio Lusail.