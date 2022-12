Técnico do Real Madrid, Ancelotti mostra interesse em comandar a seleção brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avalia nomes para substituir Tite no comando da seleção. Dois nomes já foram consultados informalmente pela entidade: além de Pep Guardiola, do Manchester City, o Carlo Ancelotti, do Real Madrid. O italiano se mostrou aberto a conversas. A informação é do UOL Esporte.

O espanhol não demonstrou interesse em assumir a Amarelinha com foco no Mundial de 2026. Inclusive, ele acaba de renovar contrato até junho de 2025 com o City.

Por outro lado, Ancelotti mostrou disposição em conversar e aguarda apresentação de um projeto para poder avançar em uma possível negociação. A condição, no entanto, é que o treinador só aceita tratar do tema quando o cargo estiver desocupado. Outro ponto é que ele prentendo terminar a temporada no Real Madrid. Assim, assumiria a amarelinha em junho de 2023.

Ancelotti tem contrato com o Real até junho de 2024. Caso as tratativas avancem, a CBF precisaria negociar a saída do treinador do time espanhol. Antes disso, precisaria encontrar um interino para o cargo, que deve comandar a equipe em amistosos nas datas Fifa de março ao começo de abril.

ANCELOTTI, UM VITORIOSO

O treinador italiano é um dos técnicos mais vitoriosos ainda em atividade. Aos 63 anos, ele tem quatro títulos da Liga dos Campeões no currículo. Ele já foi campeão com Milan, Chelsea, PSG, Bayern de Munique e Real Madrid.

Ancelotti é um grande amigo de Tite, que comandou a seleção brasileira por seis anos e se despediu na eliminação para a Croácia, nas quartas de final, na Copa do Mundo de 2022, no Catar.