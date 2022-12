CBF busca Pep Guardiola para assumir seleção brasileira, diz jornal espanhol

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, vai entrar em contato com Pep Guardiola para assumir a seleção brasileira. A vga ficou livre após a saída de Tite do comando da equipe. A informação é do jornal espanhol "Sport".

De acordo com o veículo, o próprio Ednaldo irá tratar dessa mudança no comando técnico do Brasil. A publicação destaca que o mandatário brasileiro busca informações das pretensões do treinador junto a o Manchester City. Guardiola renovou com o clube inglês até o final de 2025.

O jornal europeu ressalta ainda que o presidente da CBF acredita que Guardiola seja o melhor treinador do futebol mundial e, por isso, está entre as preferências para assumir a seleção canarinha.

Sem pressa

A matéria observa que a confederação não tem pressa para definir o substituto de Tite no comando brasileiro. A escolha deve ser oficializada somente no início do ano de 2023.

A seleção só volta a campo apenas no segundo semestre da próxima temporada, quando inicia as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Segundo o portal, a CBF irá fazer uma "limpeza profunda" em todo departamento de futebol, após a saída de Tite. Junto ao ex-técnico, todos os membros da comissão técnica e o coordenador Juninho Paulista também devem deixar os cargos.

Cogitados na seleção

Para além de Guardiola, outros pretendes ao cargo estão sendo cogitados por torcedores e parte da imprensa para assumir a função. Os estrangeiros Abel Ferreira, Jorge Jesus e Jorge Sampaoli tiveram seus nomes lembrados. Enquanto que os brasileiros Dorival Júnior, Renato Portaluppi e Fernando Diniz também aparecem na lista.