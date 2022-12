A Seleção Brasileira busca um novo técnico para 2023. Após a eliminação na Copa do Mundo de 2022 para a Croácia, nas quartas de final, nesta sexta-feira (9), o treinador Tite não segue no comando do Brasil. Assim, a CBF intensifica a busca pelo próximo comandante no novo ciclo.

Nos últimos meses, diversos nomes foram especulados no cargo, do cenário nacional e internacional. O Diário do Nordeste lista as principais opções e pede o seu voto em uma enquete.