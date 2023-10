Vojvoda quer time ainda mais motivado: 'nossa mentalidade tem que ser de continuar crescendo'

O Fortaleza venceu de virada pela primeira vez na Série A. Contra o América-MG, na noite do domingo (8), o Leão saiu de campo com o placar favorável em 3 a 2 na 26ª rodada da Série A. O técnico Juan Pablo Vojvoda ressaltou a importância dos três pontos conquistados, falou sobre seus objetivos ainda para essa temporada e sobre a grande decisão que tem pela frente.

"Nós queremos continuar crescendo. Nossa mentalidade tem que ser de continuar crescendo. Os times que querem mais, se exigem. A imprensa vai exigir, a imprensa vai exigir. Gostamos dessa pressão. Mas necessitamos de apoio. [...] Temos que cuidar de todos os aspectos. O Fortaleza é um clube que está crescendo, que está lutando por coisas importantes. Vamos reforçar, corrigir. Acho que nossa mentalidade tem que ser de um clube que quer continuar crescendo. E necessitamos estar todos juntos, com as pessoas do dia a dia e com quem estão fora do dia a dia. Essas pessoas dão energia para que continuemos brigando", explicou.

SUL-AMERICANA À VISTA

Classificado para a final da Sul-Americana, o Fortaleza entra em campo no sábado (28) contra a LDU, de Quito, às 17h (de Brasília) para grande decisão. Até lá, o Leão tem três jogos e planos de obter bons resultados mantendo sempre a humildade e realizando os treinamentos, como disse o treinador na coletiva de imprensa.

"Sabemos que a partida final é muito importante para todos. Mas temos que ter pés no chão, com a mesma humildade. E a partir daí, construir, treino a treino, conversando. Não vamos poder trazer a final dez dias antes por ansiedade. Vai ser no dia disposto pela Conmebol. E teremos que transitar por esse tempo como vínhamos transitando. Com treinamentos, com humildade. Temos o aprendizado do ano passado porque muito do que sustenta esse clube é o Brasileirão. Então temos que atentar também para o Brasileirão", explicou Vojvoda.

O próximo confronto do Fortaleza é contra o Vasco, válido pela 27ª rodada do Brasileirão Série A, na quarta-feira (18) às 19h (de Brasília), no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.