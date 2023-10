Bruno Pacheco destaca bom momento do Fortaleza na Série A e na Sula: 'fruto do nosso trabalho'

Autor do gol que garantiu a vitória de virada do Fortaleza sobre o América-MG, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco concedeu entrevista na saída de campo e destacou o bom momento vivido pelo time tricolor, que está na final da Sul-Americana e no G-6 da Série A.

Bruno Pacheco Lateral-esquerdo do Fortaleza "Parabenizar todo o grupo. Semana especial, histórica. A gente podendo colocar o Fortaleza na final da Sul-Americana. Isso é fruto do nosso trabalho. Um grupo unido, trabalhador. Que já passando para o Brasileiro, como eu falei pós-jogo da Sul-Americana, a gente consegue virar a chave muito rápido. A gente sabia que o jogo contra o América-MG seria muito difícil, já que eles passam por uma situação complicada. Eles tiveram mais volume no começo, mas o importante foi o nosso poder de reação. A gente tentou buscar o empate e a vitória a todo instante, então o grupo está de parabéns. É continuar com o trabalho. A gente fala que a gente tem nossas tarefas a cumprir. Jogo após jogo, semana após semana. Então a gente está crescendo cada vez mais, com muita humildade e muito trabalho. Estou muito feliz de marcar mais uma vez", afirmou.

Bruno Pacheco Lateral-esquerdo do Fortaleza "É um grupo bastante maduro. Por mais que a gente tenha oscilado no começo do jogo, a gente foi alertado sobre isso e estávamos atentos, mas, mesmo assim, aconteceram os gols do adversário. Também é normal no futebol, dar essas osciladas. A gente fala que é muito difícil você sempre se manter em um nível altíssimo e essas oscilações vão acontecer. Então, o importante é que a gente teve a capacidade e a tranquilidade para buscar o empate e, consequentemente, a vitória", completou.

10 DIAS PARA O PRÓXIMO JOGO

Após o importante resultado conquistado contra o América-MG, o Fortaleza terá 10 para descansar e se preparar para a próxima partida. O Leão volta a campo apenas no dia 18, às 21h30, para enfrentar o Vasco, no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.