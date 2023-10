Fortaleza x América/MG: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e América/MG entram em campo neste domingo (8) em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 18h30 (horário de Brasília) na Arena Castelão.

O Leão do Pici inicia a rodada com 39 pontos, na 9ª colocação. A equipe tem a 2ª melhor campanha do returno com 13 pontos em 6 jogos, mesma pontuação do Atlético/MG, mas com um saldo de gols menor. Se vencer, o Leão pode entrar no G6 da Série A

O Tricolor cearense vem embalado pela histórica classificação para a final da Sul-Americana, ao vencer o Corinthians por 2 a 0 no Castelão no meio de semana. Mas ainda que a equipe tenha entrado em campo na terça-feira (3) para o duelo com o Timão, Juan Pablo Vojvoda deve escalar um time titular.

Isso porque, após a rodada, teremos a Data-Fifa para jogos de seleções nacionais, com o Leão voltando a jogar pela Série A apenas no dia 18, contra o Vasco em São Januário.

Por outro lado, a equipe mineira está na penúltima colocação com apenas 18 pontos, 9 de deixar o Z4 da Série A.

Onde Assistir

O jogo vai ser transmitido com exclusividade pelo Premiere, no canal fechado. A Verdinha também passa as emoções do duelo pelas ondas da rádio, com todos os detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Palpites

Ausências

Para o duelo deste domingo, o Fortaleza não deve contar com o atacante Marinho, com estiramento ligamentar no joelho direito. Já no América, os volantes Alê e Javier Méndez, além do atacante Felipe Azevedo, cumprirão suspensão automática.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Emanuel Brítez, Titi, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Zé Welison, Yago Pikachu, Tomás Pochettino, Lucero e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

América/MG: Matheus Cavichioli; Rodriguinho, Danilo Avelar, Ricardo Silva, Burgos e Nicolas; Juninho, Breno, Benítez e Pedrinho; Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

Ficha Técnica | Fortaleza x América/MG

Onde: Arena Castelão

Data: 08/10/2023

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA) - RJ

Assistentes: Anne Kesy Gomes de Sá (FIFA) - AM e Thiago Henrique Neto Correa Farinha - RJ

Árbitro de Vídeo: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA) - PR