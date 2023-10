Fortaleza entra em campo com cães resgatados pelo Abrigo São Lázaro; veja fotos

Na partida deste domingo (8), diante do América-MG pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza entrou em campo com cães resgatados pelo Abrigo São Lázaro, maior ONG de proteção animal do Ceará que também trata da adoção de pets em Fortaleza.

Legenda: Cachorros acompanham o Fortaleza na entrada em campo. Foto: Thiago Gadelha / SVM

Os cachorros acompanharam os jogadores do Tricolor no protocolo inicial de jogo ao invés dos mascotes tradicionais, as crianças. A campanha ocorre em virtude do Dia Mundial dos Animais, que aconteceu no último dia 4 de outubro.

Os cãezinhos estiveram disponíveis para adoção em uma ação social, que foi realizada, antes da bola rolar, na esplanada do Castelão pela principal patrocinadora do Leão. Os torcedores interessados puderam adotar seus cães e, após o jogo, os levarão para casa.