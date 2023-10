Cães resgatados pelo abrigo São Lázaro poderão ser adotados antes de jogo do Fortaleza pela Série A

Os torcedores do Fortaleza que irão para a Arena Castelão assistir ao jogo do Leão contra o América (MG), no domingo, às 18h30, vão encontrar uma ação social na esplanada do Castelão. A patrocinadora do time, a Novibet, irá promover uma Feira de Adoção de cães acolhidos pelo Abrigo São Lázaro, maior ONG de proteção animal do Ceará.

Os torcedores interessados em adotar um cãozinho no dia do jogo devem comparecer ao local com um documento de identidade com foto e um comprovante de residência. O evento começa às 16h30.