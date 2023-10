Diante do Fortaleza, América-MG busca primeira vitória fora de casa no Brasileirão

O América-MG vai em busca da primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro de 2023. A equipe mineira enfrenta o Fortaleza na próxima rodada. O clube também nunca venceu o Leão do Pici como visitante. Os times jogam neste domingo (8), na Arena Castelão.

As equipes já se enfrentaram 16 vezes em competições oficiais. O Tricolor do Pici tem 11 triunfos contra quatro do Coelho. Os times empataram apenas uma vez. Desses, dos nove jogos disputados em casa, o Leão venceu todos.

Em 2023, as duas equipes se enfrentaram três vezes. No primeiro turno da Série A, o Coelho venceu por 2 a 1. Já nas quartas de final da Sul-Americana, o Fortaleza aplicou 3 a 1 fora de casa e, na Arena Castelão, conquistou novo resultado positivo, com placar de 2 a 1.

O Coxa está na zona rebaixamento. O time comandado por Fabián Bustos tem 18 pontos e enfrenta o Fortaleza no domingo (8), na Arena Castelão. O duelo será às 18h30 (de Brasília), válida pelo Campeonato Brasileiro.