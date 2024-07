Olimpíadas 2024: Lucas Verthein e Beatriz Tavares garantem classificação no remo

Atletas brasileiros do remo, badminton e tiro esportivo estrearam na manhã deste sábado nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Os remadores Lucas Verthein e Beatriz Tavares avançaram às quartas de final do skiff simples. Ambos terminaram na terceira colocação em suas baterias eliminatórias em Vaires-sur-Marne, a 30 km da capital francesa.

Semifinalista nos Jogos de Tóquio, em 2021, Verthein marcou 6min54s96, apenas um centésimo atrás do segundo colocado de sua bateria, enquanto Beatriz, que disputa a Olimpíada pela primeira vez, terminou com 7min49s66.

Os três primeiros de cada bateria se classificaram diretamente para as quartas de final, enquanto os demais precisam disputar uma repescagem neste domingo. Os brasileiros voltam à água na segunda-feira.

Juliana Viana estreou no badminton contra a tailandesa Supanida Katethong e foi derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/19. A jogadora de 19 anos enfrenta Lo Sin Happy, de Hong Kong, na segunda-feira, ainda com chances de se classificar para as oitavas de final.

No tiro esportivo, Philipe Chateaubrian terminou em 31º lugar na prova de pistola de ar 10m e foi eliminado. Apenas os oito melhores avançaram para a decisão.