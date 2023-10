Fortaleza anuncia entrega de novas obras no Centro de Excelência; nivelamento de campo está previsto

O Fortaleza vai receber uma nova parte das obras realizadas nos hoteis do Centro de Excelência Alcides Santos, no dia 18 de outubro, quando completa 105 anos. Além da nova área de lazer, o complexo de lavanderia e a rouparia. Para o fim da temporada, estão previstos o nivelamento do campo auxiliar e o novo salão de fisioterapia. Diretor de Patrimônio, Rodrigo Monteiro detalhou o processo.

"Essa área de lazer é a área da antiga piscina. Nós fizemos toda uma reforma de revestimento da parte de instalações elétricas e sanitárias. Criamos uma churrasqueira, com banheiro, um deck climatizado... Um espaço onde os jogadores terão tv com videogame, mesa de sinuca, carteado... Quando eles estão hospedados aqui no clube, na concentração, eles ficam depois do dia de treinamento. Então, à noite eles estão ociosos. A ideia é que a gente cnosiga trazer um conforto maior num momento de relaxamento, de concentração maior para os atletas", explicou Monteiro.

Também será entregue o complexo com lavanderia, rouparia e vestiário dos funcionários, além de um lounge também para os jogadores. O diretor de patrimônio confirmou que outras duas obras serão iniciadas ao fim da temporada.

O clube cresceu muito nos últimos anos, a estrutura melhorou bastante. Mas sempre tem um pedido a mais da comissão técnica ou alguma coisa que seja novidade. Então, os próximos projetos são o novo salão de fisioterapia. Já está projetado e orçado, e a gente está encaixando na verba para quem sabe no fim da temporada... E o nivelamento do campo auxiliar com o campo principal, que a gente também quer fazer assim que acabar essa temporada. E avaliar outras possibilidades de novas estruturas", completou.

Após garantir vaga na final da Sul-Americana, o Fortaleza volta a campo neste domingo (8), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pelo Campeonato Brasileiro.