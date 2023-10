Finalistas da Sul-Americana, Fortaleza e LDU têm campanhas semelhantes nos últimos 10 jogos; confira

Adversários na briga pelo título inédito da Sul-Americana, Fortaleza e LDU têm campanhas similares nos últimos dez jogos considerando tanto o torneio continental quanto as competições nacionais dos respectivos países. No entanto, nesse recorte, o Tricolor do Pici tem ligeira vantagem em vitórias e gols marcados. Outro ponto é o número de partidas disputadas por cada equipe antes da final. O Leão vai entrar em campo mais vezes antes da grande final.

Em dez jogos, entre Brasileirão e Sula, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda acumulou sete vitórias, dois empates e uma derrota. Somando as duas competições, o Tricolor do Pici marcou 17 gols e sofreu apenas oito. O único jogo em que o time não marcou foi na derrota para o Fluminense, pela Série A. Para avançar à final da Sula, o time venceu o Corinthians por 3 a 1 (acumulado) na semifinal.

Já o time equatoriano, do técnico Luis Zubeldía, acumula cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Considerando o torneio continental e o Campeonato Equatoriano, o time tem 11 gols marcados. Entre os gols sofridos, foram apenas quatro, metade do número sofrido pelo Leão do Pici. No entanto, a equipe balançou as redes adversárias menos vezes. A classificação para a Sul-Americana

JOGOS EM CASA E FORA

Desses 10 jogos, cinco ocorreram fora de casa. Ao todo, foram três vitórias, uma derrota (Fluminense) e um empate como visitante. Como mandante, o Tricolor tem quatro vitórias e um empate.

Assim como o Fortaleza, a LDU também soma quatro resultados positivos e um empate em casa. Como visitante, o time tem apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas.

AGENDA ANTES DA FINAL

Antes de enfrentar a equipe equatoriana, o Tricolor do Pici terá pela frente quatro jogos do Brasileirão. As partidas serão contra América-MG, Vasco, Bahia e Botafogo. Já a LDU vai encarar apenas dois adversários, Delfin e Emelec, no campeonato nacional, antes do confronto final da Sul-Americana.

FORTALEZA - ÚLTIMOS 10 JOGOS

Internacional 0 - 1 Fortaleza (Vitória)

América-MG 1 - 3 Fortaleza (Quartas Sula - Vitória)

Fortaleza 3 - 1 Coritiba (Vitória)

Fortaleza 2 - 1 América-MG (Quartas Sula - Vitória)

Fluminense 1 - 0 Fortaleza (Derrota)

Fortaleza 2 - 1 Corinthians (Vitória)

São Paulo 1 - 2 Fortaleza (Vitória)

Corinthians 1 - 1 Fortaleza (Semi Sula) - Empate)

Fortaleza 1 - 1 Grêmio (Empate)

Fortaleza 2 - 0 Corinthians (Semi Sula - Vitória)

*7 vitórias, 2 empates e uma derrota

LDU - ÚLTIMOS 10 JOGOS

Aucas 0 - 0 LDU Quito (Empate)

LDU 0 - 0 El Nacional (Empate)

LDU 2 - 1 São Paulo (Quartas Sula - Vitória)

Gualaceo 1 - 3 LDU (Vitória)

São Paulo 1 - 0 LDU (Quartas Sula - Derrota)

LDU 2 - 0 Guayaquil City (Vitória)

Barcelona SC 1 - 0 LDU Quito (Derrota)

LDU 1 - 0 Orense (Vitória)

LDU 3 - 0 Defensa y Justicia (Vitória)

Defensa y Justicia 0 - 0 LDU (Empate)

*5 vitórias 3 empates e 2 derrotas