Opinião: 6 pontos que explicam a histórica vaga do Fortaleza na final da Sul-Americana

O Fortaleza conquistou um feito histórico ao chegar na final da Copa Sul-Americana 2023. E o feito foi mais do que merecido, sacramentado após a vitória de 2 a 0 diante do Corinthians, no Castelão, na noite da última terça-feira (3). Os méritos do Tricolor de Aço são indiscutíveis. São pelo menos 6 pontos que explicam o sucesso do Fortaleza na Copa Sul-Americana de 2023, chegando na decisão no dia 28 no Uruguai.



1) Foco

Este talvez seja o principal mérito do Fortaleza. Ter o foco máximo na competição, consciente de que disputar o título era possível.

Desde a eliminação na 2ª Fase Prévia da Libertadores e a ida para a Fase de Grupos da Sul-Americana ficou claro que o clube iria concentrar todos os seus esforços na competição internacional.

Geralmente quando se é eliminado da Libertadores, clubes 'gigantes' veem a 'Sula' como premio de consolação - como ficou claro na postura do Corinthians ao longo do certame - mas no caso do Fortaleza, a chance de sucesso pela força do elenco era clara desde sempre.

Legenda: A Sul-Americana sempre foi vista como uma conquista 'alcançável' para o Fortaleza, que a escolheu como foco desde a eliminação na Libertadores Foto: KID JUNIOR

Com uma primeira fase segura, liderando o Grupo H com 15 pontos, batendo duas vezes o forte San Lorenzo.

O clube sabia que era importante liderar a classificação geral e ir decidindo em casa nos mata-matas. Assim, contra Libertad, América e Corinthians, decidiu em casa e garantiu a classificação.

2) Força em casa (resultados e torcida)

Jogar contra o Fortaleza no Castelão não é tarefa fácil e todos os adversários na Sul-Americana sentiram isso. São 5 vitória e 1 empate: Palestino (4x0), Estudiantes/VEN (6x1), San Lorenzo (3x2), Libertad (1x1), América (2x1) e Corinthians (2x0).

E em todos estes jogos, a torcida tricolor foi fundamental, lotando o Castelão e fazendo festas incríveis para empurrar o time e um caldeirão para os adversários.

3) Invicto nos mata-matas

Se o Leão foi forte em casa ao logo de toda competição, com visitante, o Tricolor foi muito consistente fora de casa, principalmente nos mata-matas. O Leão venceu Libertad (1x0), América (1x3) e empatou com o Corinthians (1x1), mostrando um foco e força mental determinante para chegar na decisão.

4) Elenco forte

Em 2022, o Fortaleza se complicou na Série A ocupando a lanterna por não ter um elenco forte para disputar as competições paralelas, como Libertadores e Copa do Brasil. O Leão só conseguir reagir na Série A e terminar na incrível 9ª colocação após ser eliminado delas.

Legenda: Pikachu foi reserva ao longo da campanha, mas marcou gols importantes, como diante do San Lorenzo e na semi contra o Corinthians, ao substituir o lesionado Marinho Foto: KID JUNIOR / SVM

Por isso, para 2023, o elenco ficou mais forte, peças de reposição foram contratadas e o clube conseguiu ir bem em todas as competições, disputando paralelamente a Série A e Sul-Americana, sem perder rendimento em nenhuma delas. No Brasileirão, o Leão luta pelo G6, mesmo em algumas rodadas mesclando o time pensando na Sul-Americana.

E em momentos decisivos da campanha, jogadores como Marinho, Zé Welison, Guilherme e Pikachu, que foram reservas em algum momento da competição, foram decisivos.

5) Vojvoda

O argentino é o maior técnico da história do Fortaleza, com mais de 100 jogos comandando o Leão de Aço. E Vojvoda, para dar mais conjunto ao Leão na disputa da Copa Sul-Americana, solidificou um time titular - o que não era comum em anos anteriores - e a equipe ganhou ainda mais corpo e confiança.

Ainda que seja adepto a escalar um time de acordo com os adversários, Vojvoda foi maduro para entender que tinha achado uma formação ideal e que isso permitia poucas alterações a cada jogo. Ponto para o argentino, cada vez mais ídolo da torcida.

Legenda: Vojvoda faz um trabalho notável no Fortaleza em 2023 e levou o time para a decisão da Sul-Americana Foto: KID JUNIOR / SVM

6) Planejamento

Certamente o ponto mais importante é o planejamento da diretoria do clube. Com um trabalho exemplar de formação de elenco, contratações cirúrgicas e todo respaldo para Vojvoda, o Leão cresceu na temporada no momento certo e chegou a uma decisão de Sul-Americana. Ponto para a notável administração do presidente Marcelo Paz.