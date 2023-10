Prestes a completar 105 anos, Fortaleza vive auge da maturidade com final da Sul-Americana

Quando o jogo se encaminha para o final, qualquer acréscimo parece eternidade. Aos 90 minutos do segundo tempo, com o Fortaleza ganhando do Corinthians por 2 a 0, Juan Pablo Vojvoda esbravejou após uma saída errada de bola na lateral do campo adversário. A exigência à beira do campo, mesmo com o placar favorável, mostra como o técnico se entrega ao clube no que faz.

Ele exige a intensidade que entrega. Em campo, na noite desta terça-feira (3), o time foi reflexo disso. Na Arena Castelão, mais de 60 mil pessoas viram o Tricolor vencer com autoridade e alcançar mais um feito: é o primeiro clube nordestino na final da Sul-Americana.

Sem pudor, o Leão apertou a marcação, fez o time paulista recuar, brigou por cada bola e buscou abrir o placar diversas vezes. Principalmente com lances iniciados na bola parada e nas jogadas aéreas. Lucero, Pikachu, Brítez... Mas quando Cássio não estava lá para defender, o nervosismo garantia o erro na conclusão das jogadas.

O ataque do Timão apareceu só aos 19', com chute de Yuri Alberto que parou nas mãos de João Ricardo. A equipe comandada por Mano Menezes pouco assustou, mas certamente tremeu com as vozes da torcida. Era o Fortaleza do campo se enxergando no espelho da arquibancada, como dois leões no jogo.

Legenda: Tricolores prepararam diversos mosaicos para apoiar o Fortaleza na busca da vaga na final da Sul-Americana. Foto: Crisneive Silveira/SVM

No segundo tempo, o Tricolor parecia mais calmo. Continuou pressionando e assim Pikachu abriu o marcador. O goleiro corintiano segurou o placar, que podia ser mais elástico, mas sucumbiu ao poder do agito das bandeiras tricolores. Cássio é gigante, mas não é dois. Foi aí que, minutos depois, Tinga, o incansável, deixou o dele e selou o resultado em 2 a 0.

A final da Copa Sul-Americana de 2023 terá um clube do Nordeste brasileiro. No mês em que completa 105 anos, o Fortaleza segue de cabeça erguida com as possibilidades que batalhou para si. Por que não o título? Com os pés na realidade... Um time, um sonho.

O adversário do Tricolor do Pici na final será conhecido nesta quarta-feira, após o duelo entre LDU e Defensa y Justicia. O confronto pelo título será no dia 28 de outubro, dez dias após a celebração da fundação do clube. A partida será no Campus de Maldonado, em Punta Del Este, no Uruguai.

Legenda: Mais de 60 mil torcedores lotaram a Arena Castelão para o duelo entre Fortaleza e Corinthians, na Sul-Americana. Foto: Crisneive Silveira/SVM