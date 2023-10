Fortaleza x Corinthians: veja horário, palpites e prováveis escalações

A noite desta terça-feira (3) vai ficar marcada na história do Fortaleza ou do Corinthians. As equipes se enfrentam por uma vaga na final da Copa Sul-Americana de 2023, com a decisão em aberto. O empate em 1x1 no jogo de ida, em Itaquera, deixou toda a emoção reservada para o duelo final na Arena Castelão, às 21h30 (horário de Brasília).

Tanto Fortaleza, quanto Corinthians, precisam de uma vitória simples para garantir uma vaga direto na final. Sem a regra do gol qualificado, qualquer resultado de empate leva a decisão para os pênaltis.

Como chega o Fortaleza

O Leão do Pici disputa sua primeira semifinal de Sul-Americana da história, e o momento pode ficar ainda mais especial caso saia de campo vitorioso.

Por isso, Juan Pablo Vojvoda poupou todos seus titulares no empate em 1x1 contra o Grêmio no último sábado (30), válido pelo Campeonato Brasileiro. Dos jogadores titulares, Tomás Pochettino e Tinga foram os únicos utilizados na ocasião, quando entraram apenas no 2º tempo.

O Fortaleza vai contar com o apoio de quase 60 mil torcedores na Arena Castelão. Nas arquibancadas, a festa promete mosaico, bandeirinhas e LED.

Como chega o Corinthians

Sob novo comando, o Timão paulista tenta um título inédito de Sul-Americana. Depois da demissão de Vanderlei Luxemburgo, que comandou a equipe no jogo de ida do confronto, Mano Menezes é a nova aposta da diretoria alvinegra.

O novo comandante também optou por poupar muitos de seus titulares na rodada da Série A que antecedeu o duelo desta terça. Contra o São Paulo, também no último sábado (30), o Corinthians foi à campo com quatro titulares no time inicial e outros dois entraram no decorrer do 2º tempo de jogo.

A equipe saiu do Morumbi derrotada por 2x1 no clássico paulista.

Momento | Ausências e dúvidas

Embalado na temporada, o Fortaleza vem de sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos últimos dez jogos disputados. No Brasileirão, a equipe de Vojvoda tem a 2ª melhor campanha do returno e faz um campeonato que mira a parte de cima da tabela até aqui.

Em termos de Sul-Americana, a campanha de 2023 também é positiva. Em 11 jogos na competição, o time venceu oito, empatou dois e perdeu apenas um.

O retrospecto do Tricolor como mandante no ano também anima o torcedor para o duelo desta terça. Durante toda a temporada, o Fortaleza foi derrotado apenas quatro vezes como mandante. A última derrota em casa foi para o Bragantino, no final de julho, pela Série A.

Para o confronto contra o Corinthians, Vojvoda não vai contar com uma das principais peças ofensivas da equipe nos últimos jogos. Marinho está no Departamento Médico tratando um estiramento ligamentar no joelho, lesão que sofreu no confronto de ida, e deve desfalcar a equipe por duas semanas. Hércules e Pedro Rocha também seguem de fora.

Fora isso, o treinador argentino conta com o restante das suas peças titulares e vai à campo com força máxima nesta terça.

Do lado alvinegro, o momento é de mudança de ideias. Mano Menezes vai fazer sua estreia à beira do campo, já que não pôde estar contra o São Paulo, cumprindo suspensão.

Na Série A, o Corinthians tenta se distanciar o máximo possível do Z-4. Hoje, a equipe é a 13ª colocada com 30 pontos, quatro a mais que o primeiro time dentro da zona. Nos últimos 10 jogos da temporada, o Timão soma cinco empates, três derrotas e apenas duas vitórias.

A única dúvida no Timão para a partida desta terça era o meia Matias Rojas, que estava entregue ao Departamento Médico. Entretanto, o atleta conseguiu se recuperar a tempo do confronto decisivo e está a disposição. Assim, Mano Menezes não tem nenhum desfalque para enfrentar o Fortaleza.

Palpites

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Pikachu, Guilherme e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo e Maycon; Renato Augusto, Rojas e Wesley (Romero); Yuri Alberto. Treinador: Mano Menezes.

Ficha Técnica | Fortaleza x Corinthians

Data: 03/10/2023

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistente 1: Dionisio Ruiz (COL)

Assistente 2: Jhon León (COL)

VAR: Nicolás Gallo (COL)