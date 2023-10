Fortaleza garante premiação milionária com vaga na final da Sul-Americana; confira valores

O Fortaleza confirmou a vaga na final da Copa Sul-Americana de 2023. A definição ocorreu nesta terça-feira (3), ao eliminar o Corinthians, na Arena Castelão, com uma vitória por 2 a 0 - na ida, empatou em 1 a 1. Assim, o time tricolor garantiu premiação milionária.

Pelo avanço, o clube recebe, no mínimo, US$ 2 milhões (cerca de R$ 9,8 milhões) da Conmebol, que é o pagamento oferecido ao vice-campeão. Caso ganhe o título, que seria inédito para a região, embolsaria mais US$ 5 milhões (R$ 24,6 milhões). No aspecto histórico, é etapa mais longe que um time nordestino chegou na Sul-Americana, estabelecendo um novo recorde.

Logo, até o momento, o Fortaleza embolsou pelo menos US$ 5,2 milhões (R$ 26,4 milhões) na Sula. Foram US$ 900 mil (R$ 4,4 mi) pela participação na fase de grupos, mais US$ 550 mil nas oitavas, US$ 600 mil nas quartas e US$ 800 mil nas semifinais, além de US$ 400 mil (R$ 1,9 milhão) das vitórias na 1ª fase - cada triunfo na etapa gerou US$ 100 mil, um bônus da Conmebol.

Premiação do Fortaleza na Sul-Americana de 2023

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,4 milhões)

Bônus por vitória na 1ª fase: US$ 400 mil (R$ 1,9 milhão)

Vaga nas oitavas: US$ 550 mil (cerca de R$ 2,7 milhões)

Vaga nas quartas: US$ 600 mil (cerca de R$ 2,9 milhões)

Vaga nas semifinais: US$ 800 mil (cerca de R$ 3,9 milhões)

Vaga na final (no mínimo a cota de vice): US$ 2 milhões (cerca de R$ 9,8 milhões)

Total: US$ 5,2 milhões (R$ 24,6 milhões)

Legenda: Tinga marcou um dos gols da classificação do Fortaleza à final da Copa Sul-Americana Foto: Kid Júnior / SVM

O time de Vojvoda agora aguarda a definição do outro finalista, com o embate entre LDU-EQU x Defensa y Justicia-ARG. A final da Sula está marcada para o dia 28 de outubro, no estádio Domingo Burgueño, em Maldonado, no Uruguai.

VALORES DA COPA SUL-AMERICANA DE 2023

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,4 milhões) + US$ 100 mil (R$ 492 mil) por vitória

Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões)

Oitavas: US$ 550 mil (R$ 2,7 milhões)

Quartas: US$ 600 mil (R$ 2,9 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 3,9 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 9,8 milhões)

Campeão: US$ 5 milhões (R$ 24,6 milhões)