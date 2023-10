Fortaleza registra maior público do futebol cearense em 2023 em jogo contra o Corinthians

Mais de 60 mil torcedores estiveram presentes na Arena Castelão na noite desta terça-feira (3) para acompanhar o duelo entre Fortaleza e Corinthians, pela partida de volta das semifinais da Sul-Americana. Foi o maior público do futebol cearense na temporada 2023.

Ao todo, foram 60.451 torcedores presentes no estádio, conforme a assessoria de comunicação do Fortaleza. A renda bruta da partida foi de R$ 1.829.561,00. Os ingressos para a torcida mandante estavam esgotados desde o dia 20 de setembro.

O público presente na partida entre Fortaleza e Corinthians superou os 59.889 torcedores que estiveram presentes na vitória do Ceará por 2 a 1 sobre o Sport, no jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2023, até então o maior público do ano no futebol cearense.

Pelo lado do Fortaleza, o maior público que havia sido registrado na atual temporada aconteceu na vitória por 2 a 1 sobre o América-MG, pelas quartas de final da Sul-Americana, quando estiveram presentes 56.946 torcedores na Arena Castelão.

Veja também

*Sob a supervisão de Vladimir Marques.