Torcida faz ‘rua de fogo’ na chegada do Fortaleza para jogo na Sul-Americana; veja vídeo

A delegação do Fortaleza foi recepcionada na noite desta terça-feira (3) na Arena Castelão por uma grande festa promovida por torcedores do Tricolor do Pici. O ônibus que levava os jogadores do Leão passou pela tradicional “rua de fogo” nos arredores do Castelão.

Após deixar o Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, por volta das 19h15, o ônibus com a delegação do Fortaleza partiu em direção ao Castelão, escoltado por batedores. Na chegada ao estádio, centenas de torcedores cercaram o veículo com gritos de incentivo, sinalizadores e fogos de artifício.

VEJA O VÍDEO DA “RUA DE FOGO”

O Fortaleza recebe o Corinthians às 21h30 na Arena Castelão, para disputar o jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana 2023. No jogo de ida, disputado na Neo Química Arena, as duas equipes brasileiras empataram em 1 a 1.

A equipe que confirmar vaga na grande final da competição internacional terá pela frente o vencedor do duelo entre LDU, do Equador, e Defensa y Justicia, da Argentina. A LDU venceu o jogo de ida por 3 a 0 e as equipes voltam a se enfrentar nesta quarta (4).

*Sob a supervisão de Vladimir Marques.