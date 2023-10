Torcida do Fortaleza exibe mosaico antes de jogo da Sul-Americana: ‘um clube, um sonho’

Mais de 50 mil torcedores protagonizaram uma grande festa na entrada dos jogadores de Fortaleza e Corinthians no gramado da Arena Castelão para a disputa da partida de volta das semifinais da Copa Sul-Americana 2023.

A torcida do Fortaleza, mandante na partida, exibiu um mosaico em apoio aos jogadores do Tricolor do Pici na luta por uma vaga na final do torneio continental. “Um clube, um sonho”, dizia o mosaico, que exibia ainda a imagem da taça da Copa Sul-Americana.

Legenda: Torcida do Fortaleza faz festa no Castelão Foto: Kid Júnior/SVM

Os torcedores cearenses também repetiram uma prática já comum em jogos do Leão nesta edição da Sul-Americana: cantaram parte do Hino Nacional Brasileiro à capela, em forma de incentivo para os jogadores comandados por Juan Pablo Vojvoda.

INGRESSOS ESGOTADOS COM SEMANAS DE ANTECEDÊNCIA

As entradas disponíveis para a torcida do Fortaleza para a partida esgotaram ainda no dia 20 de setembro, antes mesmo da disputa do jogo de ida das semifinais, que terminou empatado em 1 a 1, na Neo Química Arena.

A torcida do clube garantiu as 53.053 entradas disponibilizadas para torcedores do Leão, sendo 33.078 check-ins realizados e 19.975 ingressos vendidos. Não houve confirmação de quantos ingressos foram vendidos pelo Corinthians, para o setor visitante.

*Sob a supervisão de Vladimir Marques.