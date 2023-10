Vojvoda já pensa no título da Sul-Americana: 'Eu quero ganhar esta final. Está na minha cabeça'

O Fortaleza está na final da Sul-Americana! Diante de 60 mil pessoas, a equipe venceu o Corinthians por 2 a 0, na noite desta terça-feira (3), na Arena Castelão e conseguiu o feito. O técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre a força da torcida para ter apoio fora de casa na disputa do título.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza O Fortaleza é um clube com muita torcida, bons jogadores, boa diretoria. Então há possibilidades para que continue crescendo. Em momentos difíceis, a diretoria e os jogadores sustentaram a comissão técnica. Isso é importante. Perdíamos os jogos, estávamos em último na tabela, mas tínhamos ganhado o Cearense, classificamos na Libertadores. Então nesses momentos difíceis, senti o apoio de gente muito importante e gente do dia a dia. E isso mostra que o clube tem todas as possibilidades para crescer. Eu quero ganhar esta final. Está na minha cabeça.

"O meu pensamento é continuar trabalhando. Tenho uma responsabilidade com o clube. Então seria importante ganhar por tudo. Pelo clube, pela comissão técnica, pelos jogadores. Tenho que ser realista e vamos trabalhar muito para isso. Tenho que pensar neste dia, no próximo treinamento. E desfrutar agora. Meu compromisso está com o Fortaleza, que abriu as portas de um futebol tão apaixonante. Estou feliz aqui. Feliz pelo povo nordestino. Acho que é uma conquista de todo o povo nordestino", completou o técnico.

Veja também

LDU e Defensa y Justicia vão disputar a última vaga da final nesta quarta-feira. A briga pelo título será no Campus de Maldonado, em Punta Del Leste, no Uruguai. O duelo está marcado para o dia 28 de outubro. Vojvoda fala sobre a paixão da torcida e a vontade de trazer o título inédito.

"Temos a possibilidade de mudar esse estádio. Mas acho que o torcedor do Fortaleza vai fazer todo o esforço. É uma gente que acompanha em todos momentos difíceis. De gente que viajava em dois ou três dias de ônibus, a campos muito distantes de Fortaleza. Temos uma logística difícil, mas estamos orgulhosos de morar aqui. E acho que a gente vai fazer todo o esforço para trazer uma nova alegria ao nosso povo também", disse o técnico em coletiva de imprensa após a partida.

Pikachu e Tinga marcaram os gols da vitória na Arena Castelão. Vojvoda elogia os atletas e a festa feita pela torcida, que apoiou o time durante todo o jogo contra o Corinthians.

"Primeiro parabenizar os atletas, os torcedores. O Fortaleza viveu momentos muito difíceis, conseguiu sair desses momentos, teve resiliência. Hoje vive um momento histórico. Isso é para todos desfrutarem. (...) Foi uma partida controlada, principalmente no primeiro tempo. Tivemos 11 escanteios, precisávamos fazer um gol com esses escanteios. Acho que merecíamos, por funcionamento, por atitude, pela atmosfera de todo o Castelão, passar e jogar uma final. Foi uma primeira fase em que passamos em primeiro, trouxemos as eliminatórias ao Castelão. E aqui somos fortes e fizemos uma grande partida", concluiu.

O Fortaleza volta a campo neste domingo (8), em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, para enfrentar o América-MG. As equipes se enfrentam na Arena Castelão, a partir das 18h30 (de Brasília).