Os efeitos da altitude que os jogadores do Fortaleza podem enfrentar em jogo da Sul-Americana

O Fortaleza terá dois adversários na noite desta quarta-feira (8): o Nacional Potosí e uma altitude de mais de 4 mil metros acima do nível do mar. Será a primeira vez na história do Tricolor do Pici que o clube disputará uma partida na altitude.

Praticar esportes nessas condições pode afetar diretamente o desempenho dos atletas. Especialistas das áreas de fisioterapia esportiva, atividade física e medicina do esporte apontaram algumas consequências de jogar na altitude e possíveis sintomas nos atletas.

Legenda: Pedro Augusto durante viagem do Fortaleza Foto: Matheus Lotif/FEC

POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS DE JOGOS NA ALTITUDE

O ar contém menos oxigênio

Redução da capacidade aeróbica e da resistência dos atletas

Diminuição da velocidade de recuperação entre sprints ou após esforços intensos

Afeta habilidades cognitivas (tomada de decisão e coordenação)

Os jogos em altitudes elevadas são um grande desafio para os atletas que não estão acostumados com essas condições, porque o ar contém menos oxigênio e isso pode afetar significativamente o desempenho. A diminuição de oxigênio pode reduzir a capacidade aeróbica e a resistência desses atletas. Também pode influenciar a recuperação entre os sprints ou após os esforços intensos, que pode acontecer de forma mais lenta. Além, claro, de poder afetar as habilidades cognitivas, como tomada de decisão e coordenação. Albino Luciano Sócio da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física

POSSÍVEIS SINTOMAS EM JOGOS NA ALTITUDE

Náuseas

Tonturas

Cefaleia (dor de cabeça)

Edema pulmonar agudo (em casos mais extremos e não tratados)

Edema cerebral (em casos mais extremos e não tratados)

Quando se atua a mais de dois mil metros acima do nível do mar são comuns sintomas como náuseas, tonturas e cefaleia, que aparecem de seis a 12 horas após chegar nessas condições. Quando você sobe para mais alto, a situação é bem mais complicada e, se não for tratada, pode evoluir para um edema pulmonar agudo e edema cerebral. Flávia Magalhães Médica do esporte

COMO O FORTALEZA QUER REDUZIR ESSES EFEITOS

Para a disputa desta partida, o Fortaleza tomou uma série de medidas para reduzir os efeitos da altitude nos seus jogadores. Uma delas é a viagem para Potosí acontecer nesta própria quarta-feira (8), data da partida pela Sul-Americana.

Legenda: Fortaleza chegando na Bolívia Foto: Matheus Lotif/FEC

Cardápio especial, com alimentos mais leves

Retirada de carne vermelha

Uso de vitamínico para dilatação das veias (auxílio na oxigenação)

“Durante a viagem, mudaremos um pouco o cardápio, e usaremos alimentos mais leves. Justamente porque a digestão na altitude fica um pouco mais lenta. Inclusive, por exemplo, vamos retirar a carne vermelha, que demora um pouco mais no estômago para fazer a digestão”, disse Tiago Fontoura, coordenador de nutrição do Fortaleza.

Usamos também um vitamínico que é precursor de óxido nítrico, que é um suplemento à base de beterraba. Seu uso é indicado para ajudar na dilatação das veias e auxilia a chegada de oxigênio na corrente sanguínea, pois a ausência de oxigênio é um dos principais motivos dos atletas sentirem o cansaço, quando respiram durante a atividade física. Tiago Fontoura Coordenador de nutrição do Fortaleza

Nacional Potosí e Fortaleza entram em campo nesta quarta-feira (8), às 21h de Brasília, no estádio Victor Agustín Ugarte, em Potosí (BOL), para disputar a quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024.