Ceará embarca com Erick Pulga e Aylon para jogo contra Novorizontino; veja relacionados

Os atacantes Erick Pulga e Aylon, que estavam no departamento médico do Ceará, foram relacionados por Vagner Mancini e embarcaram para a partida contra o Novorizontino, na próxima sexta-feira (10), pela quarta rodada da Série B do Brasileirão 2024.

O Vovô embarca no final da manhã desta quarta-feira (8) com destino a São Paulo, para mais um compromisso pela Série B do Brasileirão. Ao todo, a delegação do Ceará seguiu viagem com 23 jogadores.

VEJA A LISTA DE RELACIONADOS

GOLEIROS | Richard e Bruno Ferreira

ZAGUEIROS | David Ricardo, Ramon Menezes, Matheus Felipe e Jonathan

LATERAIS | PV, Raí Ramos, Rafael Ramos e Matheus Bahia

VOLANTES | De Lucca, Richardson, Castilho e Jean Irmer

MEIAS | Recalde, Lourenço e Mugni,

ATACANTES | Facundo Castro, Barceló, Pulga, Aylon, João Victor, Janderson

Em solo paulista, o elenco do Ceará realizará um treino de apronto na próxima quinta-feira (9) no centro de treinamento do Mirassol.

Novorizontino e Ceará entram em campo na próxima sexta-feira (10), às 19h de Brasília, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), para disputar a quarta rodada da Série B do Brasileirão 2024.